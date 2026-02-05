A Szociális Biztosító a nevében fellépő csalókra figyelmeztet

Az újabb és újabb trükkökkel, de lényegében hasonló elveken alapuló csalásokkal próbálkozó szélhámosok most a Szociális Biztosító ügyfeleit célozták meg. A társadalombiztosító nevében megtévesztő sms-t küldenek, melyben tartozás rendezésére szólítják fel a címzetteket. Az üzenet tartalmazza azt a számlaszámot, amelyre a megtévesztett áldozatnak a pénzt kellene utalnia.

A Szociális Biztosító felhívja az érintettek figyelmét, hogy ne válaszoljanak az ilyen üzenetekre, és semmilyen körülmények között ne küldjenek pénzt az üzenetben megadott számlaszámra.

„Ha sms-t vagy e-mailt kap, amelyben ismeretlen linkre történő kattintásra vagy személyes adatok megadására kérik, ne válaszoljon, és azonnal törölje az üzenetet” – figyelmeztetnek. A Szociális Biztosító soha nem kér személyes adatokat az ügyfelektől sms-ben vagy e-mailben, és nem irányít át más oldalakra.

„SK09 0900 0000 0052 2828 1120 Jó napot kívánok, a Szociális Biztosítóhoz nem érkezett be a 679,77 euró összegű tartozása. Kérjük, fizesse be az SK09 0900 0000 0052 2828 1120 számlaszámra. Köszönjük” – olvasható szlovák nyelven a csaló üzenetben.

Legyenek óvatosak a gyanús üzenetekkel, amelyekben állítólagos adósságok rendezésére szólítanak fel! Annak ellenére, hogy ezek általában nyelvtani hibákat tartalmaznak vagy gyanús stílusban íródnak, mégis előfordulhat, hogy valaki bedől nekik, aminek következtében komoly anyagi kár éri.

A csalók gyakran arra számítanak, hogy nem mindenki győződik meg alaposan az üzenetek hitelességéről, ezért fontos az óvatosság, soha ne küldjünk pénzt ismeretlen számlára, ne hagyjuk magunkat megtéveszteni és ezáltal megkárosítani!

NZS/Felvidék.ma/Pravda.sk