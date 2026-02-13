„Én akkor sem feledkezem meg rólad” – közzétették a nagyszülők és idősek világnapjának idei üzenetét

A nagyszülők és idősek világnapját 2021 óta minden évben július negyedik vasárnapján tartja az Egyház; idén július 26-án kerül sor a megemlékezésre. A felkészülés részleteiről és az idei világnap lelkipásztori kereteiről a Vatikáni Rádió számolt be, kiemelve a központi üzenetet és a helyi közösségek számára készített segédanyagok szerepét.

A világnap idei vezérgondolata – „Én akkor sem feledkezem meg rólad” (Iz 49,15) – Izajás próféta könyvéből vett idézet, amelyet XIV. Leó pápa választott az alkalom mottójául. Az üzenet arra emlékeztet: Isten szeretete minden emberhez szól, és nem halványul el az életkor előrehaladtával sem, még az időskor kiszolgáltatottságában sem.

A Szentatya felhívása egyben a családokhoz és az egyházi közösségekhez is szól: ne teherként, hanem kincsként és áldásként tekintsenek az idősekre és nagyszülőkre.

A Világiak, Család és Élet Dikasztériuma arra bátorítja a részegyházakat, plébániákat, egyházi társulatokat és közösségeket világszerte, hogy saját körülményeikhez igazodva találják meg a világnap megünneplésének formáit. Ennek elősegítésére lelkipásztori segédanyagok is rendelkezésre állnak – áll a dikasztérium közleményében.

A kezdeményezés célja, hogy a megemlékezés ne pusztán jelképes maradjon, hanem konkrét, cselekvő szolidaritásban öltsön testet.

A Szentatya arra hívja az egyházi közösségeket, hogy a világnapot minden székesegyházban ünnepi szentmise keretében tartsák meg. A tavalyi alkalom kapcsán XIV. Leó pápa arra buzdította a plébániákat és közösségeket, hogy legyenek a hála és a gondoskodás „forradalmának” hordozói: rendszeres látogatásokkal, személyes odafigyeléssel forduljanak azok felé az idősek felé, akiket a társadalom sokszor peremre szorít vagy láthatatlanná tesz.

A világnap kezdeményezése az Egyház azon törekvésébe illeszkedik, amely az idősek méltóságának és szerepének megerősítését szolgálja.

Ferenc pápa 2021-ben éppen azzal a szándékkal hívta életre ezt az emléknapot, hogy kézzelfogható módon fejezze ki az Egyház közelségét az idősekhez, és ráirányítsa a figyelmet arra az értékre, amelyet a családok és a közösségek életéhez hozzátesznek.

BN/Felvidék.ma/Vatikáni Rádió