Mégsem ma, hanem márciusban hallgatja ki Marian K.-t a bíróság

Mégsem a pénteki főtárgyaláson hallgatja ki Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának megrendelése és az ügyészek meggyilkolásának előkészítése ügyében Marian K. vádlottat a bazini Speciális Büntetőbíróság (ŠTS). Miroslav Mazúch, a szenátus elnöke helyt adott a vádlott indítványának, és a kihallgatását a következő, márciusi főtárgyalásra halasztotta el.

Marian K. azt mondta, a vallomása körülbelül 35 percig fog tartani, és a vallomás második részében technikusra, képernyőre és számítógépre is szüksége lesz, mivel a Threema-kommunikációról szeretne beszélni. Hozzá akar szólni a Legfelsőbb Bíróság döntéséhez is.

Marek Para, a vádlott jogi képviselője elmondta, a titkosított kommunikációnak csak egyes részeit fogják felolvasni.

„Ezzel a Legfelsőbb Bíróság legutóbbi döntésére fogunk reagálni. Egyetértünk az ügyészségnek azzal a lépésével, hogy a Threemát teljes egészében tárgyi bizonyítékként kezelik”

– mondta az ügyvéd.

Bár a védelem kitart amellett, hogy ezeket a bizonyítékokat nem törvényes úton szerezték meg, Para szerint ha Marian K. nem reagál rájuk, abból hátránya származik az eljárás során.

„Természetesen reagálni fog rájuk, és elmagyarázza őket. De nem szeretnék többet elmondani a kihallgatása előtt”

– mondta az ügyvéd az újságíróknak.

Roman Kvasnica, a sértettek jogi képviselője kulcsfontosságúnak tartja a vádlottak üzenetváltását a bírósági eljárás szempontjából.

„A Legfelsőbb Bíróság szerint meg kell vizsgálni a különféle alkalmazásokon keresztül írt üzenetek valódi jelentését”

– mondta.

Marian K. azt javasolta a bíróságnak, hogy halasszák a kihallgatását a következő tárgyalási napra, mivel megszakítás nélkül szeretne vallomást tenni. A bíróság helyt adott a indítványának, és engedélyezte, hogy a vádlott elhagyja a tárgyalótermet.

A meggyilkolt újságíró szülei és menyasszonyának édesanyja is elhagyta a tárgyalótermet. Jozef Kuciak kijelentette, az ügy lényegét, a gyerekeik meggyilkolását jogi mesterkedéssel próbálják kisebbíteni.

„2018 folyik ez az ügy, megszoktuk a bíróságok hozzáállását a sértett felekhez. A szlovák jogrend szerint a sértett félnek nincsenek erős pozíciói a büntetőeljárásban”

– fogalmazott Kvasnica. Para úgy véli, kiegyensúlyozottak a felek jogai.

A pénteki főtárgyaláson ismertetik Alena Zs. vádlott korábbi vallomását, és tervezik Dušan K. vádlott kihallgatását is. A vádlott pénteken bejelentette, az eljárásnak ebben a szakaszában megtagadja a vallomástételt, később szeretne vallomást tenni.

Ján Kuciakot 2018 februárjában gyilkolták meg, a támadásban a menyasszonya, Martina Kušnírová is meghalt. A gyilkosság megrendelésével Marian K.-t és Alena Zs.-t vádolják. Az ügyben korábban meghozott két ítéletet hatályon kívül helyezte a Legfelsőbb Bíróság. Ez az ügy harmadik tárgyalása a Speciális Büntetőbíróságon. Miroslav Marčeket és Szabó Tamást, a gyilkosság elkövetőit 25 év, Andruskó Zoltánt pedig 15 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték.

Marian K. és Alena Zs. mellett Dušan K. és Darko D. ellen is vádat emeltek az ügyészek meggyilkolásának előkészítése miatt. A vádirat szerint Maroš Žilinka és Daniel Lipšic meggyilkolását 2017 őszén rendelték meg, Peter Šufliarský likvidálását 2018-ban. A gyilkosságokat nem követték el.

TASR/Felvidék.ma