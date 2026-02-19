Különös párhuzam köti össze Eperjes Károlyt a francia komédia atyjával

Születésnapján a Duna élő adásában köszöntötték Eperjes Károlyt. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész úgy fogalmazott, „erős jelet” lát abban, hogy éppen azon a napon született, amikor Molière elhunyt. A színművész beszélt a rendezés iránti egyre erősödő szenvedélyéről és egy új történelmi film lehetőségéről is.

A Családi kör vendégeként meghatottan fogalmazott születésnapi köszöntése kapcsán Eperjes Károly. „Az ünnepeket fontosnak tartom, de a születésem valójában a Jóisten és a szüleim érdeme.” A színművész különös egybeesésként említette, hogy ezen a napon hunyt el Molière, polgári nevén Jean-Baptiste Poquelin, a modern komédia megteremtője.

„Erős jelet látok ebben” – mondta, utalva arra, hogy pályája a színház és az irodalom szolgálatában teljesedett ki.

Amikor ünneplési szokásairól, születésnapi meglepetéseiről faggatta Kautzky Armand műsorvezető, Eperjes Károly hangsúlyozta: a legnagyobb ajándék már az övé, hiszen választott hivatásában élheti meg a kiteljesedést. „Ha előre elmondják, mennyi mindenben játszhatok, tévében, színházban, szinkronban. Magam sem tudom, hogy bír el az ember ennyit” – fogalmazott.

Hozzátette, az utóbbi években egyre inkább a rendezés foglalkoztatja. „Nekem előbb volt rendezői papírom, mint színművészi. Idősebb koromra azért »gyújtottam rá« jobban a rendezésre, mert azok a rendezők, akiktől én olyan sokat kaptam, már nincsenek. Szeretném, ha a mai generáció is átélhetné, milyen az, amikor a színészt boldogítja, kiteljesíti a rendezés. Mint Vámos, Kerényi vagy Várkonyi idejében” – mondta.

A színház mellett a filmezés is új perspektívát nyithat számára: egy készülő történelmi alkotásban Géza fejedelemtől Szent Lászlóig ívelő korszak elevenedhet meg. A szereplés helyett szívesebben választaná a háttérmunkát, de mint mondta, ha megfelelő rendezőt kap a film, akkor vállalja, hogy újra kamera elé álljon.

MTVA/Felvidék.ma