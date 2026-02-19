A WWF Szlovákia fotópályázatot hirdet sokszínű természet témában

A WWF Szlovákia országos fotópályázatot hirdet „A természet objektíven keresztül” címmel. A verseny célja, hogy közelebb hozza a nyilvánossághoz a Natura 2000 európai védett területek jelentőségét, és megmutassa, hogy ezek értékei sokszor karnyújtásnyira vannak tőlünk. A jelentkezők megörökíthetik Szlovákia tájainak változatosságát – a növények apró részleteitől az állatok világán át, a hegyek, erdők vagy vizes élőhelyek panorámájáig.

A fotópályázat célja, hogy az embereket a természet szépségeinek, értékeinek felismerésére motiválja. „A fénykép egyedülálló képessége, hogy megragadja a múló pillanatot és jelentőséget adjon neki. Ezért hisszük, hogy az amatőr fotósok látásmódja segíthet a nyilvánosságnak jobban megérteni, miért olyan fontos a természet és a biológiai sokféleség védelme” – hangsúlyozta Miroslava Plassmann, a WWF Szlovákia igazgatója.

A pályázatra 18 éven felüli személyek jelentkezhetnek, minden résztvevő legfeljebb három saját készítésű fényképet küldhet be, amelyek Szlovákia természeti szépségeit örökítik meg.

A verseny két kategóriában kerül megrendezésre: amatőr fotósok és 18-26 éves korú fiatalok kategóriában. A verseny zárásának határideje április 30.

„Egy megkapó hatású fényképhez nemcsak megfelelő expozíció, hanem főként a kellő pillanat kiválasztásához való érzék és a fényképezőgép lencséje elé kerülő dolgok tisztelete szükséges. Olyan fényképeket várok, amelyek megmutatják tájaink törékeny szépségét, és emlékeztetnek minket a természet védelmének fontosságára” – magyarázta Dobromil Galvánek ökológus, amatőr fotós, a Szlovák Tudományos Akadémia tagja, aki részt vesz a neves fotósokból és természetvédelmi szakemberekből álló zsűri munkájában.

A verseny eredményeit május 21-én, a Natura 2000 világnapja alkalmából hirdetik ki.

A fotópályázat a LIFE IP Natura 2000 SVK – Természet mindenkinek projekt keretében valósul meg, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a Natura 2000 fontosságára Szlovákiában.

