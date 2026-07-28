Morális dilemma a szocialista Csehszlovákia árnyékában

A Prameň (Forrás) egy mélyen megrázó és elgondolkodtató dráma, amely az 1980-as évek közepének Csehszlovákiájába kalauzolja el a nézőt, és a történelem egy sokáig feltáratlan fejezetét dolgozza fel.

A roma nők kényszersterilizációjának kényes témáját járja körül. A történet egy eldugott járási kórházban játszódik a szocialista éra alkonyán.

A film főhőse Ingrid, az elegáns és fegyelmezett orvosnő, aki egy kihűlt házasság és a stagnáló karrier szorításában éli mindennapjait.

Munkája során gyermekeket segít a világra, terhességmegszakításokat végzi, és a bürokratikus állami gépezet elvárásai szerint roma nőkön hajt végre sterilizációs műtéteket anélkül, hogy a páciensek tisztában lennének azok végleges és visszavonhatatlan következményeivel.

Ingrid nem gonoszságból, hanem a megszokott rendszerszintű szabályok gépies betartásával cselekszik, azonban amikor megismerkedik a fiatal, közvetlen mentőápolóval, Agátával, a kialakuló barátság hatására elkezdi más megvilágításban látni korábbi tetteit és személyes felelősségét.

A műalkotás rendezője az a nemzetközileg is elismert Ivan Ostrochovský, akinek a nevéhez olyan sikeres alkotások fűződnek, mint a Szolgák (Služobníci) és a Cenzorka.

A főszerepekben Aňa Geislerová cseh színésznő alakítja Ingridet, míg Agáta szerepében Simona Boledovičová látható, mellettük Eva Mores és Vlad Ivanov is fontos feladatot kapott.

Külön öröm a felvidéki közönség számára, hogy a filmben a régió két elismert és közkedvelt színésze, Bandor Éva Jászai Mari-díjas művésznő és Mokos Attila is szerepel, valamint a párkányi születésű Dékány Nikolett is, de feltűnik a Bátrak földjéből ismert Bárnai Péter is.

A szlovák, cseh és magyar koprodukcióban készült filmgyártásban a Punkchart films, a Proton Cinema, a Negativ, a Česká Televize és az STVR működött együtt.

A film nemzetközi premierje a rangos Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál főversenyében volt, ahol elnyerte a filmkritikusok nemzetközi szövetségének elismerését, a FIPRESCI-díjat.

A szakmai kritika külön kiemelte Aňa Geislerová lenyűgöző drámai alakítását és a történet erős vizuális atmoszféráját.

A Prameň egy kihagyhatatlan, mély morális dilemmákat feszegető történelmi dráma, amely a közép-európai összefogásnak és a briliáns színészi alakításoknak köszönhetően garantáltan maradandó élményt nyújt. A rimaszombati moziban július 18-tól vetítik.

Rimaszombati kötődés és a rimaszombati díszbemutató

A filmalkotás különleges és szoros szálakkal kötődik a gömöri régióhoz, hiszen a történet jelentős részét Rimaszombatban és annak közvetlen környékén forgatták.

A stáb 2023 nyarán a forgatások során helyszínként használta többek között a Dúsa úti lakótelepet, a Lévárt melletti elhagyatott fürdőt, forgattak a rimaszombati Városi Művelődési Központban és a kórház a Tompa Mihály téri egykori Vármegyeháza épületében volt.

A forgatási munkálatokban számos helyi statiszta és szereplő is aktívan részt vett. Szerepet kapott benne a rimaszombati fiatal Melissa Portelekyová is, aki színész szakon végzett a konzervatóriumban, és a filmben Lakatošová szerepét alakította. Az egyik újszülött Samko, pedig a 10 hetes feledi Szofia volt.

A rimaszombati Orbis moziban tartott ünnepélyes előbemutatót és közönségtalálkozót megtisztelte jelenlétével mások mellett Ivan Ostrochovský rendező és Bandor Éva is.

Jelen voltak a film további alkotói és producerei is, köztük Katarína Tomková, hogy a helyi nézőkkel közösen vitassák meg a film társadalmi és morális üzenetét.

A Prameň nem csupán egy történelmi tabutémát dolgoz fel, hanem egy mélyen emberi történet arról, hogyan képes az egyén szembesülni a saját felelősségével és megváltozni egy elnyomó rendszer árnyékában.

HE/Felvidék.ma