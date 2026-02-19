„Az államot nem büntethetik az illegális bevándorlás elutasítása miatt”

Elfogadhatatlannak nevezte Nicola Molteni olasz belügyi államtitkár, hogy az állam fizessen azoknak, akik megszegik a törvényeket. Az államtitkár csütörtökön nyilatkozott, miután bíróságok kártérítést ítéltek meg egy több mint harminc éve Olaszországban tartózkodó illegális bevándorlónak és egy német civil szervezetnek.

Nicola Molteni a migrációs rendszerben bekövetkezett rövidzárlatként értékelte a római és a palermói bíróság egymást követő ítéletét. Hangoztatta, elfogadhatatlannak tartja, hogy az állam annak fizessen, aki megszegi az olasz törvényeket.

A belügyi államtitkár a La Stampa napilapnak nyilatkozva felidézte, hogy a szicíliai bíróság szerdán 76 ezer euró kártérítés kifizetésére kötelezte az olasz államot a Sea-Watch német civil szervezet javára.

A szervezet hajója 2019 nyarán, az olasz hatóságok tiltása ellenére áttörte a Lampedusa körüli hajóblokádot, és kikötött a szigeten 42 migránssal. A civil hajót lefoglalták, amit most a bíróság jogtalannak minősített.

Nicola Molteni, aki 2019-ben szintén belügyi államtitkárként dolgozott, hangoztatta, hogy a Sea-Watch megszegte a kikötésre vonatkozó tiltást, megsértette az olasz törvényeket, nekihajtott a pénzügyőrség hajójának, olasz területre illegális bevándorlókat szállított, és a végén az olasz állampolgároknak kell kártérítést fizetniük a német NGO-nak. Molteni szerint mindez elfogadhatatlan és sértő az olasz igazságszolgáltatás és a hatóságok soraiban dolgozók számára is.

A másik esetben egy római bíróság ítélt 700 euró kártérítést egy algériai illegális bevándorlónak. Nicola Molteni úgy vélte, a hatóságok annyit tettek, hogy a többszörösen elítélt férfit, aki sohasem nyújtott be menedékkérelmet, áthelyezték az Albániában létesített kiutasítási táborba.

Molteni hozzátette, hogy a jelenlegi olasz kormány célja továbbra is az indulások megállítása, mivel – tette hozzá – minél többen indulnak el, az emberkereskedőknek kedvezve, annál többen vesztik életüket a tengeri átkelés alatt.

A La Stampa végigkísérte az 56 éves algériai férfi sorsát, aki 1995-ben érkezett Olaszországba, és azóta huszonháromszor emeltek ellene vádat. Tizenegyszer volt börtönben lopás, rablás, kábítószer-kereskedelem és bántalmazás vádjával. Két alkalommal próbálták kiutasítani veszélyessége miatt, de Algéria nem fogadta vissza. 2025 februárjában Cuneo börtönéből először a dél-olaszországi Bariba, majd az albániai Gjader táborába helyezték át.

A férfi arra hivatkozva fellebbezett, hogy értesítés nélkül szállították Albániába. Ez az első alkalom, hogy ilyen esetben a bíróság kártérítésről döntött.

MTI/Felvidék.ma