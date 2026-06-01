Újra megnyitnák a Krasznahorkai-barlangot

A Szlovák Barlangigazgatóság ismét megnyitná a nagyközönség előtt a Krasznahorkai- barlangot, amely az elmúlt mintegy két évtizedben magánbérletben működött. A barlangászok már elkészítették a látogatói útvonal felújításának tervét, a megvalósításhoz azonban jelenleg nincs elegendő forrás – közölte a Szlovák Barlangigazgatóság nevében Miroslav Kudla a TASR hírügynökséggel.

A Várhosszúréti Buzgó-barlangnak is nevezett barlangot 2004-től Jaroslav Stankovič barlangkutató bérelte, és egészen 2024-ig látogathatóvá tette a turisták számára.

„Stankovič úr érdemdús barlangász, kiváló eredményekkel, aki a Krasznahorkai-barlangon kívül is rengeteg barlangászati munkát végzett. A működtetésről személyes okok miatt kellett lemondania”

– fogalmazott Kudla.

A Szlovák-karszt Nemzeti Park területén található barlang különlegessége a látogatás rendkívüli nehézsége is: a turistáknak barlangász felszerelésben kellett belépniük, és kötélhidalást is teljesíteniük kellett a föld alatt. Stankovič után a barlang ismét a Szlovák Barlangigazgatóság kezelésébe került, amely elkészítette a túraútvonal teljes felújításának tervét. Ez a meglévő elemek teljes cseréjével számol, mivel azok állapota már nem felel meg a biztonsági előírásoknak.

„A fa állapota miatt, amelyből az útvonal elemei készültek, jelenleg a pálya veszélyes, ezért teljes körű felújításra van szükség, lehetőleg tartós, rozsdamentes acél alapú anyagok felhasználásával”

– magyarázta Kudla. Hozzátette: a Szlovák Barlangigazgatóság európai uniós forrásokból szerette volna finanszírozni a projektet, azonban a támogatási feltételek megváltoztak, így abból már nem volt megvalósítható. Ezért más pályázati lehetőséget kell keresniük.

A Krasznahorkai-barlang a Szlovák-karszt északi lábánál található, 1964-ben rozsnyói barlangászok fedezték fel. Teljes hossza meghaladja az 1,3 kilométert, a látogatók számára megnyitott szakasz mintegy 400 méter volt.

Fő ágát egy kanyon jellegű járat alkotja, amelyen a turisták is végighaladtak, több szakasz pedig közvetlenül a felszín alatti vízfolyás fölött vezet. A barlang egyik különlegessége a „rožňavai barlangászok cseppköve”, amely 32,6 méteres magasságával Közép-Európa legnagyobb ilyen képződménye.

