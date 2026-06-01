Három új pályázat indul 900 ezer euró értékben

A Szlovák Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériuma három új, összesen 900 ezer euró keretösszegű pályázatot hirdet meg az állami költségvetésből. A támogatások a mezőgazdaságban működő szakmai szervezetek és projektek (500 ezer euró), az erdőgazdálkodás és vadászat területe (200 ezer euró), valamint az élelmiszeripar (200 ezer euró) számára lesznek elérhetők. A bejelentést hétfői sajtótájékoztatóján tette meg Richard Takáč földművelésügyi miniszter.

„Ezeken a pénzügyi forrásokon keresztül alapvetően különböző egyesületeket, szervezeteket és szakmai érdekképviseleteket támogatunk, amelyek az agrártárca irányítása alá tartozó ágazatokban működnek” – mondta Takáč.

A miniszter tájékoztatása szerint a pályázatokra június 1. és június 30. között lehet jelentkezni.

Az elszámolható költségek visszamenőlegesen, 2026. január 1-jétől számíthatók be, a projektek megvalósításának határideje pedig 2026. december 31.

A mezőgazdasági pályázat keretösszege 500 ezer euró. Támogatásra jogosultak a nonprofit szervezetek, civil társulások, alapítványok, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara, valamint a jogi személyek érdekvédelmi társulásai.

Az erdőgazdálkodási és vadászati pályázat esetében 200 ezer euró áll rendelkezésre. A támogatásra civil szervezetek, a Szlovák Erdészeti Kamara, a Szlovák Vadászkamara, valamint vadászszervezetek pályázhatnak.

Az élelmiszeripari támogatási felhívás szintén 200 ezer eurós kerettel rendelkezik. Jogosult pályázók a nonprofit szervezetek, civil társulások, alapítványok, az SPPK, valamint a jogi személyek érdekvédelmi társulásai.

Richard Takáč egyúttal további támogatási lehetőségeket is előrevetített.

„Nagyjából egy hét múlva újabb sajtótájékoztatón jelentjük be a következő nyolc, európai uniós forrásból finanszírozott pályázatot. Ezek az úgynevezett stratégiai terv keretében meghirdetett felhívások lesznek, mintegy 300 millió eurós összértékben, amelyre az ágazat szereplői már várnak”

– tette hozzá az agrárminiszter.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk