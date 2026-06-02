Home Itt és Most Szlovákia támogatja Észak-Macedónia uniós csatlakozását
Itt és Most

Szlovákia támogatja Észak-Macedónia uniós csatlakozását

BN
BN
Fotó: TASR

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke, Richard Raši (Hlas-SD) kedden fogadta Gordana Siljanovska-Davkova, North Macedonia köztársasági elnökét. A megbeszélés központi témái a parlamentek közötti kapcsolatok erősítése, Észak-Macedónia európai uniós csatlakozásának támogatása, valamint a fiatalok politikai szerepvállalásának ösztönzésével kapcsolatos tapasztalatcsere voltak. Erről a Szlovák Nemzeti Tanács sajtó- és kommunikációs osztálya tájékoztatta a TASR hírügynökséget.

Raši a találkozó elején méltatta a két ország közötti kapcsolatok eddigi színvonalát, és hangsúlyozta a parlamenti diplomácia további fejlesztésének fontosságát.

„Nagyra értékelem a Szlovákia és Észak-Macedónia közötti baráti kapcsolatokat, és örülök, hogy mai megbeszélésünk során együttműködésünk parlamenti és intézményi dimenziójára is összpontosíthattunk”

– mondta Raši.

A szlovák parlament elnöke megerősítette, hogy Szlovákia hosszú távon támogatja Észak-Macedónia integrációját az European Unionba, és kész segítséget nyújtani elsősorban a két ország törvényhozásai közötti gyakorlati együttműködés terén. Ennek kapcsán konkrét együttműködési javaslatot is tett az észak-macedón államfőnek.

„Megállapodtunk abban, hogy közvetlen párbeszédet alakítunk ki európai ügyekkel foglalkozó bizottságaink, valamint parlamenti adminisztrációink között. A csatlakozás előtti időszakból származó tapasztalataink hasznos segítséget jelenthetnek macedón partnereink számára, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy gyorsabban igazítsák jogszabályaikat az uniós előírásokhoz, ami közvetlenül segítheti a csatlakozási folyamatot”

– fejtette ki Raši.

A tárgyalás egyik kiemelt témája volt a fiatalok politikai életbe való bevonása is, amely mindkét ország számára prioritást jelent. Az észak-macedón parlament sikeresen szervez parlamenti szimulációkat és műhelyfoglalkozásokat diákok számára.

„Azt szeretnénk, hogy a parlament nyitott és érthető legyen az új generáció számára. Ezért kapcsolatban maradunk macedón parlamenti kollégáinkkal is, hogy átvehessük az iskolák és egyetemek számára kidolgozott, bevált programokat”

– tette hozzá Raši.

A Szlovák Nemzeti Tanács Hivatala szerint a keddi találkozó ismét megerősítette, hogy a parlamenti diplomácia kézzelfogható eredményeket hoz Szlovákia számára. Hozzátették: a parlamenti elnökök, valamint a szakbizottságok közötti szorosabb együttműködés, illetve a fiatalokat megszólító új programok jelentősen hozzájárulhatnak a két ország törvényhozásai közötti kapcsolatok további elmélyítéséhez.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

12,5 órában korlátozta a parlament a Polgári Törvénykönyv...

Az ország 17 járásában van fokozott tűzveszély

Az államfő, miniszter és parlamenti képviselő előtt is...

Mintegy 30 ezer kisvállalkozó mentesülhet az új mikrojárulék...

Szakértő szerint az eddig ismertetett javaslatok nem hoznak...

Tízből négyen már az élelmiszeren is spórolnak Szlovákiában

Szlovákiába érkezett Észak-Macedónia elnöke

Három új pályázat indul 900 ezer euró értékben

Gondok a rendszerrel, nem lehet megnézni elektronikusan a...

Nem díszpolitikus volt: Őry Péter lemondása túlmutat egy...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma