Szlovákia támogatja Észak-Macedónia uniós csatlakozását

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke, Richard Raši (Hlas-SD) kedden fogadta Gordana Siljanovska-Davkova, North Macedonia köztársasági elnökét. A megbeszélés központi témái a parlamentek közötti kapcsolatok erősítése, Észak-Macedónia európai uniós csatlakozásának támogatása, valamint a fiatalok politikai szerepvállalásának ösztönzésével kapcsolatos tapasztalatcsere voltak. Erről a Szlovák Nemzeti Tanács sajtó- és kommunikációs osztálya tájékoztatta a TASR hírügynökséget.

Raši a találkozó elején méltatta a két ország közötti kapcsolatok eddigi színvonalát, és hangsúlyozta a parlamenti diplomácia további fejlesztésének fontosságát.

„Nagyra értékelem a Szlovákia és Észak-Macedónia közötti baráti kapcsolatokat, és örülök, hogy mai megbeszélésünk során együttműködésünk parlamenti és intézményi dimenziójára is összpontosíthattunk”

– mondta Raši.

A szlovák parlament elnöke megerősítette, hogy Szlovákia hosszú távon támogatja Észak-Macedónia integrációját az European Unionba, és kész segítséget nyújtani elsősorban a két ország törvényhozásai közötti gyakorlati együttműködés terén. Ennek kapcsán konkrét együttműködési javaslatot is tett az észak-macedón államfőnek.

„Megállapodtunk abban, hogy közvetlen párbeszédet alakítunk ki európai ügyekkel foglalkozó bizottságaink, valamint parlamenti adminisztrációink között. A csatlakozás előtti időszakból származó tapasztalataink hasznos segítséget jelenthetnek macedón partnereink számára, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy gyorsabban igazítsák jogszabályaikat az uniós előírásokhoz, ami közvetlenül segítheti a csatlakozási folyamatot”

– fejtette ki Raši.

A tárgyalás egyik kiemelt témája volt a fiatalok politikai életbe való bevonása is, amely mindkét ország számára prioritást jelent. Az észak-macedón parlament sikeresen szervez parlamenti szimulációkat és műhelyfoglalkozásokat diákok számára.

„Azt szeretnénk, hogy a parlament nyitott és érthető legyen az új generáció számára. Ezért kapcsolatban maradunk macedón parlamenti kollégáinkkal is, hogy átvehessük az iskolák és egyetemek számára kidolgozott, bevált programokat”

– tette hozzá Raši.

A Szlovák Nemzeti Tanács Hivatala szerint a keddi találkozó ismét megerősítette, hogy a parlamenti diplomácia kézzelfogható eredményeket hoz Szlovákia számára. Hozzátették: a parlamenti elnökök, valamint a szakbizottságok közötti szorosabb együttműködés, illetve a fiatalokat megszólító új programok jelentősen hozzájárulhatnak a két ország törvényhozásai közötti kapcsolatok további elmélyítéséhez.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk