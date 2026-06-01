Home Itt és Most Szlovákiába érkezett Észak-Macedónia elnöke
Itt és Most

Szlovákiába érkezett Észak-Macedónia elnöke

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Gordana Sziljanovszka-Davkova (Fotó: AFP)

Hétfőn megérkezett Szlovákiába Gordana Sziljanovszka-Davkova, Észak-Macedónia elnöke. Találkozik Peter Pellegrini köztársasági elnökkel, Richard Rašival (Hlas-SD), a parlament elnökével és Robert Kaliňák (Smer-SD) miniszterelnök-helyettessel – tájékoztatta a TASR hírügynökséget az elnöki hivatal kommunikációs osztálya.

Az államfő kedden fogadja Sziljanovszka-Davkovát a pozsonyi elnöki palotában. Az elnök asszony találkozik a parlament elnökével, a miniszterelnök-helyettessel és a védelmi miniszterrel is. Közösen koszorút helyeznek el a dévényi Szabadság Kapuja emlékműnél, Észak-Macedónia elnöke ellátogat a Danubiana Modern Művészetek Múzeumába, valamint a Nemzeti Kulturális Központba is.

Az elnöki látogatást a szlovák államfő tavaly októberi, Szkopjéban tett látogatása előzte meg. A cél a kétoldalú kapcsolatok erősítése az akkor aláírt gazdasági együttműködési memorandum értelmében, különös tekintettel a gazdaságra, a beruházásokra, az energetikára, a közlekedésre, az integráció terén szerzett szlovák tapasztalatok átadására.

„Szlovákia számára ez a látogatás lehetőség arra, hogy megerősítsük: NATO-szövetségesként és partnerként tekintünk Észak-Macedóniára, és támogatjuk az ország európai törekvéseit”

– közölte az elnöki hivatal.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Három új pályázat indul 900 ezer euró értékben

Gondok a rendszerrel, nem lehet megnézni elektronikusan a...

Nem díszpolitikus volt: Őry Péter lemondása túlmutat egy...

Összetartozunk határok nélkül

Danko szerint Taraba ügye nem a konfliktusról, hanem...

A szabálysértési törvény módosítási vitájával folytatódik a parlamenti...

Keddre halasztották a szavazást Taraba leváltásáról

Egyelőre nem nyitották meg a Taraba leváltásáról szóló...

Komáromban kezdődött párbeszéd a felvidéki magyar támogatáspolitika jövőjéről

Csak a lakosság fele nem tervez idén komolyabb...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma