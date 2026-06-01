Szlovákiába érkezett Észak-Macedónia elnöke

Hétfőn megérkezett Szlovákiába Gordana Sziljanovszka-Davkova, Észak-Macedónia elnöke. Találkozik Peter Pellegrini köztársasági elnökkel, Richard Rašival (Hlas-SD), a parlament elnökével és Robert Kaliňák (Smer-SD) miniszterelnök-helyettessel – tájékoztatta a TASR hírügynökséget az elnöki hivatal kommunikációs osztálya.

Az államfő kedden fogadja Sziljanovszka-Davkovát a pozsonyi elnöki palotában. Az elnök asszony találkozik a parlament elnökével, a miniszterelnök-helyettessel és a védelmi miniszterrel is. Közösen koszorút helyeznek el a dévényi Szabadság Kapuja emlékműnél, Észak-Macedónia elnöke ellátogat a Danubiana Modern Művészetek Múzeumába, valamint a Nemzeti Kulturális Központba is.

Az elnöki látogatást a szlovák államfő tavaly októberi, Szkopjéban tett látogatása előzte meg. A cél a kétoldalú kapcsolatok erősítése az akkor aláírt gazdasági együttműködési memorandum értelmében, különös tekintettel a gazdaságra, a beruházásokra, az energetikára, a közlekedésre, az integráció terén szerzett szlovák tapasztalatok átadására.

„Szlovákia számára ez a látogatás lehetőség arra, hogy megerősítsük: NATO-szövetségesként és partnerként tekintünk Észak-Macedóniára, és támogatjuk az ország európai törekvéseit”

– közölte az elnöki hivatal.

TASR/Felvidék.ma