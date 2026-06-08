A kürti pincék hűs árnyékában a nyár mindig lassabban telik

Július 18-án, szombaton ismét megnyílik a pincesor a VIII. Kürti Nyitott Pincék napján, ahol egyetlen napra megáll az idő, és minden a bor, a zene és a találkozások öröme körül forog.

Kürtön senki nem siet. A simára taposott földút porában évről évre százak járják végig a kisebb-nagyobb, régi vagy modern pincéket. A rendezett szőlősorok látványa és a panoráma sokakat megállít egy vagy több pillanatra. A helyiek mosollyal, történetekkel és azzal a különleges nedűvel várják a látogatókat, amelynek titka generációk óta apáról fiúra száll, és amelynek köszönhetően Kürt neve kitörölhetetlen Európa borászati térképéről.

A barangolás során minden pince egy új megálló: egy új íz, egy új találkozás. A levegőben friss pecsenye és kolbász illata kavarog, a helyi konyha pedig egyszerű, őszinte és otthonos.

Aki vállalkozik erre az ízes kalandra, hamar ráébred, hogy valójában hazaérkezett – ennél többet egy nagy múltú borfesztivál aligha adhatna.

Az idei rendezvény három színpaddal várja a közönséget. Andrea Zimanyiová és zenekara bensőséges francia–szlovák sanzonokkal tölti meg a teret, majd Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák sodró energiája ragyogja be az estét. A könnyedebb műfaj kedvelőit a Divadlo Mamevoku Moji drahí chlapci című komédiája szórakoztatja.

A látogatók kényelmét ingajáratok segítik: buszok érkeznek majd több irányból, hogy mindenki biztonságosan és kényelmesen juthasson el a pincesorra és haza.

A részletes menetrend hamarosan elérhető lesz. Azok számára, akik nem fogyasztanak alkoholt, a szervezők kedvezményes jegyet biztosítanak. A régió legjobb borai sorakoznak majd: csaknem harminc pince tárja szélesre kapuit, hogy minden látogató megtalálja a saját kedvencét. Július 18-án Kürt újra megmutatja, milyen az, amikor a bor, a táj és az emberek együtt teremtenek felejthetetlen hangulatot és együtt alapoznak meg új, életre szóló élményeket.

Jegyek itt vásárolhatóak. További információk ITT olvashatóak.

Kiss Réka/Felvidék.ma