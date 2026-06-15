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Itt és Most

Már csak hétfőn lehet elektronikus úton választói igazolványt kérni

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (TASR)

Már csak a mai napon, hétfőn kérhet elektronikus úton vagy levélben választói igazolványt az, aki a júliusi népszavazáson nem az állandó lakhelyén akar szavazni. Személyesen viszont egészen július 3-ig, tehát még a július 4-i népszavazás előtti napon is lehet kérni ilyen igazolványt az önkormányzatnál. Az igazolvánnyal bárhol az országban lehet szavazni – derül ki a belügyminisztérium honlapján közzétett információkból.

Igazolványt levélben, e-mailben és a slovensko.sk oldalon a község elektronikus postafiókjába küldve lehet kérni.

Az önkormányzat három munkanapon belül, ajánlott levélben küldi el az igazolványt a megadott címre.

Személyesen is lehet igazolványt kérni, ügyfélfogadási időben, egészen július 3-ig, a községek megvárásra kiállítják.

A referendum július 4-én lesz, reggel 7-től 22 óráig lehet szavazni. Két kérdésről dönthet a lakosság, az egyik bizonyos életjáradékok, például Robert Fico (Smer-SD) kormányfő életjáradékának eltörlése, a másik a Különleges Ügyészi Hivatal és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozása.

A népszavazásokat Peter Pellegrini államfő írja ki, ha azt legalább 350 ezer állampolgár támogatta az erre vonatkozó petíció során. A népszavazást a parlamenten kívüli Demokrati kezdeményezte. A választási ciklus lerövidítésére vonatkozó harmadik javasolt kérdésről nem lesz népszavazás, mivel az az államfő szerint nincs összhangban az alkotmánnyal.

TASR/Felvidék.ma

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