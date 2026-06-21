A nyugalom lila szigete

Aki júniusban egy illatos, nyugodt, fotózásra és feltöltődésre is alkalmas helyet keres, annak érdemes felkeresnie a LevendulaLMT Violin levendulakertjét. A családi vállalkozás idén is levendulaszürettel és nyitott kerttel várja az érdeklődőket, virágimádókat és mindazokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból.

A június 20-i nyílt napon 12 és 18 óra között levendulaszedés, kertlátogatás, fotópontok, kézműves vásár, kreatív foglalkozások, valamint levendulás finomságok várták a látogatókat. A program részeként a vendégek kedvezményes áron szedhettek levendulát: az aratótáska ára 5 euró volt, egy táskával pedig két csokor levendulát lehetett hazavinni. Az ollót a szervezők biztosították.

A kert azonban nem csupán szüretre hívogat. Aki kilátogat, sétálhat a virágzó bokrok között, fotózkodhat a gondosan kialakított levendulás helyszíneken, megkóstolhatja a friss levendulaszörpöt és a levendulás süteményeket, vagy ötleteket meríthet ahhoz, hogyan használhatja fel otthon a levendulát.

Hét éve kezdődött a családi levendulatörténet

A LevendulaLMT családi vállalkozás alapítója és a levendulamezők ötletgazdája Fördős Kárpáthy Melinda. Mint elmondta, hét évvel ezelőtt merült fel a családban, hogy a kertet valamivel beültessék. Végül a levendula mellett döntöttek, a család pedig támogatta az ötletet.

Azóta gondozzák és ápolják a töveket, amelyek mára sűrű, összenőtt, látványos sorokká fejlődtek. Melinda szerint júniusban a legszebb a kert: ilyenkor a virágzás, az illat és a látvány együtt adja meg azt az élményt, amely miatt érdemes kilátogatni.

„Amikor ide kijövök, és látom, hogy ez a nyugalom szigete, ahol tényleg a csönd, a nyugalom, a jó illat van, az embernek felüdülés” – fogalmazott.

A kertben mintegy 1300 levendulatő található.

A család nemcsak a nyitott napokra készül: július közepén következik az aratás, amikor a levendulát Magyarországra, gyógynövénylepárlóba viszik. Ott készül belőle a levendulaolaj és a hidrolátum, amelyeket aztán egész évben termelői piacokon, online felületeken és visszatérő vásárlóik körében értékesítenek.

Minden kézzel készül

A levendulás mögött rengeteg kézi munka áll. Melinda elmondása szerint a kertben nem használnak vegyszert, a kapálás, gyomlálás és gondozás nagy része kézzel történik. A munkából a család is kiveszi a részét: a párja, fia, menye és unokája is bekapcsolódik a levendulás körüli teendőkbe.

A virágzás idején különösen sok kézműves termék készül. Levendulacsokrok, buzogányok, szárított virágokkal töltött zsákocskák és más illatos kiegészítők kerülnek ki Melinda keze alól. Mint mondja, a kreatív oldala az egész családot megmozgatja:

minden évben új ötletekkel készülnek, a fotópontok is évről évre változnak és bővülnek.

Külön érdekesség, hogy a dekorációk és fotós helyszínek kialakításánál igyekeznek újrahasznosítani a régi tárgyakat. Ismerősök is hoznak olyan darabokat, amelyeket már kidobnának, ezekből pedig a család új, hangulatos elemeket készít a kertbe.

Nem kell Tihanyig menni a levendulaélményért

Fördős Kárpáthy Melinda szerint sokan Magyarország ismert levendulás helyszíneire utaznak el, miközben hasonló illat, látvány és fotózási lehetőség közelebb is elérhető. A LevendulaLMT kertjében

a látogatók ugyanúgy megtapasztalhatják a levendulamező nyugalmát, az illatot, a lila sorok látványát és a vidéki kikapcsolódás hangulatát.

A kert elsősorban családi szerelemből és hobbiként működik, munka mellett. Éppen ezért különösen személyes a hangulata: a látogatók nem egy nagyüzemi turisztikai látványosságba érkeznek, hanem egy család által gondozott, aprólékosan formált, szeretettel épített levendulásba.

A nyitott kert programja a pihenésről, a lassulásról és az egyszerű örömökről szól: egy séta a virágzó bokrok között, néhány levendulás fotó, egy pohár friss szörp, egy illatos csokor hazavitelre – és egy kis idő, amikor az ember valóban kiszakadhat a mindennapokból.

A virágzás idején még érdemes figyelni a nyitott napokat

A levendula látványa az időjárástól és a virágzás állapotától is függ. A család július közepén tervezi az aratást, addig azonban – amíg a bokrok szépek és a virágzás tart – további nyitott alkalmakra is sor kerülhet. Aki szeretne kilátogatni, annak érdemes figyelnie a LevendulaLMT Violin aktuális bejelentéseit a közösségi oldalukon.

Aki pedig egyszer már járt levendulásban, tudja: az élmény nemcsak a virágokról szól. Hanem az illatról, a csöndről, a kézzel készített apróságokról, a családi történetekről és arról a ritka érzésről, amikor egy kert valóban vendégül látja az embert.

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A LevendulaLMT Violin ma, június 21-én, vasárnap is nyitott kerttel várja a látogatókat, 18 óráig.

ZVN/SZE/Felvidék.ma