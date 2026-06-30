Tanévzáró írásokkal jelenik meg a Remény hetilap június végi száma

A Remény 2026 évi 26. számának tartalmából:

Milyen (lenne) a bizonyítványunk? A 16. oldalon megjelent írás elgondolkodásra, visszatekintésre ösztönöz, csakúgy, mint a vezércikk, melyet ez alkalommal Böőr Roland atya írt „Félidőben” címmel.

A gyerekrovat apró története és a mellette megjelent kézműves foglalkozás leírása is a tanév végi hálaadást kívánja elősegíteni.

A 11. oldalon megjelenő ima ebben a számban egy tanévzáróra megfogalmazott hálaadó ima. De Ady költeménye, és Elizabeth Silance Ballard műve is ezen napok iskolai hangulatát hozzák közelebb az Olvasókhoz.

Az üres termek csendjéről Jakubecz Márta ír, aki pedagógusként aktív részese az iskolaév végét jellemző történéseknek.

„Énekelni jó” – olvassuk Lőrincz Sarolta Aranka írásának címét. Olgyay Csaba állandó diakónus havi rendszerességgel jelentkező rovatának témája is a zenéhez kapcsolódik. Gondolatmenetelének címéül egy régi sláger ismert sorát választva: „Zene nélkül mit érek én?”

A 26. számban közölt interjú is egy egyházzenésszel készült, Bodzsár Gyula riportalanya ez alkalommal az ipolysági származású Zsilka Alan volt. Az interjú mellett XIV. Leó pápát idézzük, aki a zenéről mint az emberi szellem remekművéről írt a társadalmi kommunikáció idei, 60. világnapjára megjelentett üzenetében.

Az élő kapcsolat gyógyító erejéről Nagy András atya, a lélek tempójáról pedig Pál Erik cikkében olvashatnak.

Az Ivkovič Krisztina által szerkesztett ifjúsági oldalon Subovics Éva kerül bemutatásra. A riporter és riportalanya a Kaptár táborban ismerték meg egymást.

A lapban folytatódik Juhász Attila atya sorozata a 250 éves Rozsnyói Egyházmegyéről.

Liturgikus naptár, vasárnapi homília, keresztrejtvény, a málnás piskóta receptje, lelkigyakorlat-ajánlók, rövid idézetek, felvidéki és világegyházi tudósítások is várnak mindazokra, akik kézbe veszik a Remény hetilap aktuális számát.

A tanév végén köszönjük a pedagógusok, hitoktatók, szülők, cserkészvezetők, és természetesen a tanulók és diákok lapunkba beküldött írásait, rajzait, rejtvény-megfejtéseit, egész éves együttműködésüket!

MT/Felvidék.ma