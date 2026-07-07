Rendkívül meleg és száraz volt az idei június

Az idei június az ország nagy részén meleg volt, helyenként pedig rendkívül meleg. Az 1000 méter tengerszint feletti magasság alatt található mérőállomások közül az abszolút legalacsonyabb hőmérsékletet (1,2 Celsius-fok) Iglófehérhegyen (Mlynky) mérték június 15-én, az abszolút legmagasabb hőmérsékletet (41,3 Celsius-fok) pedig Garamkövesden (Kamenica nad Hronom), június 30-án – tájékoztatott honlapján a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) a hónap végén összesített adatok elemzésének eredményeiről.

„Az 1991 és 2020 között mért havi átlaghőmérséklettől való legnagyobb eltérést – 3,4 Celsius-fokot – a Pozsony-Koliba (Bratislava-Koliba) mérőállomáson mérték, a legalacsonyabbat – 1,6 Celsius-fokot – pedig egy eperjesi (Prešov-vojsko) mérőállomáson” – pontosítottak a meteorológusok. A legmagasabb havi átlaghőmérsékletet (23,5 Celsius-fok) elmondásuk szerint a pozsonyi reptéren mérték, a legalacsonyabbat (15,1 Celsius-fok) pedig a Liptószentmiklósi (Liptovský Mikuláš) járásba tartozó Királybocán (Vyšná Boca).

„Csapadékmennyiség terén 2026 júniusa az ország nagy részén rendkívül száraz volt, helyenként nedves. A legkevesebb havi csapadékmennyiséget, 12,6 millimétert, a Bazinhoz (Pezinok) tartozó Grinád (Grinava) városrészben mérték” – jelentette ki a SHMÚ.

Alacsony csapadékmennyiséget mértek továbbá Gútán (Kolárovo), Zsigárdon (Žihárce), Dögösön (Rastislavice), Kövecsesen (Štrkovec), Abaszálláson (Lehota), Lobonyán (Lubina), Ógyallán (Hurbanovo) és a pozsonyi reptéren is. A legtöbb csapadékot (144,5 mm) a királylehotai (Kráľova Lehota) Fekete-Vág mérőállomáson mérték. Sok csapadék hullott Királybocán, Sztracenán (Stratená), Tarcafőn (Torysky), Tátraszéplakon (Tatranská Polianka) és Oravice községben is.

Felvidék.ma/TASR