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Székelyföld ízei Strasbourgban

Nagy sikert arattak a székely termékek az Európai Parlamentben

Felvidék.ma
Felvidék.ma
A székelyföldi termelők Roberta Metsola EP-elnök és Vincze Loránt EP-képviselő társaságában

A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete (SZGE) szervezésében és koordinálásával székelyföldi termelők mutathatták be kiváló minőségű helyi termékeiket az Európai Parlamentben, Strasbourgban. A rendezvény házigazdája Vincze Loránt európai parlamenti képviselő volt, aki lehetőséget biztosított arra, hogy Székelyföld gasztronómiai értékei és termelői közvetlenül az európai döntéshozók előtt is bemutatkozhassanak.

A program célja az volt, hogy felhívja a figyelmet Székelyföld gazdag agrár- és élelmiszeripari
örökségére, valamint arra a magas minőségű munkára, amelyet a térség termelői nap mint nap
végeznek.

Az SZGE kiemelt feladatának tekinti, hogy új piacokat és bemutatkozási lehetőségeket teremtsen a helyi gazdák számára, erősítve a székely termékek ismertségét és versenyképességét nemzetközi szinten is.

A strasbourgi bemutatkozásra az SZGE elsősorban olyan termelőket hívott meg, akik az elmúlt
években a Vincze Loránt európai parlamenti képviselő által alapított különdíjban részesültek a
Böjti Csemege Sajtmustra, illetve a Füst és Só Szalonnamustra szakmai versenyeken. A
kiválasztás célja az volt, hogy az Európai Parlamentben Székelyföld azon kiemelkedő élelmiszer-
előállítói mutatkozhassanak be, akik munkájukkal már bizonyították elkötelezettségüket a
magas minőség, a hagyományok megőrzése és a helyi értékek képviselete mellett. A strasbourgi
bemutatkozáson a Csomortáni Vágó, az Arkäse, a Szépvízi Sajt, a Petry és a Tercsi Vágóhíd és
Húsfeldolgozó képviselte a székelyföldi termelőket.

„Az európai parlamenti képviselők nyári kerti partija egy olyan alkalom, amikor
képviselőtársaim félreteszik nézeteltéréseiket, és közösen szórakoznak. A strasbourgi esemény
éppen ezért kiváló alkalom arra, hogy bemutassuk erdélyi értékeinket, tavaly a
sepsiszentgyörgyi Kürtőskalács fesztivál nyertesét hoztuk el ide, idén pedig székelyföldi sajt- és
hústermelők érkeztek. A siker nem maradt el: Roberta Metsola, az EP elnöke az elsők között
kóstolta végig és dicsérte meg a székely termékeket, és mindenki, aki megfordult a standoknál,
rendkívülinek nevezte a nekünk hétköznapinak számító falatokat. A rendezvényen mintegy
ötszáz képviselő és számos munkatársuk vett részt, így Székelyföld ízei messze jutottak, és
jelentősen nőtt a régiónk támogatóinak, ismerőinek a száma!” – számolt be Vincze Loránt, az
RMDSZ EP-képviselője.

Az SZGE meggyőződése, hogy a helyi termékek népszerűsítése nem csupán értékesítési lehetőséget jelent a gazdák számára, hanem hozzájárul Székelyföld jó hírnevének erősítéséhez, a vidéki gazdaság fejlesztéséhez és a hagyományos élelmiszerek megőrzéséhez is.

A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete a jövőben is azon dolgozik, hogy a székelyföldi termelők
minél több hazai és nemzetközi bemutatkozási lehetőséghez jussanak, elősegítve a helyi
gazdaság fejlődését és a kiváló minőségű székely termékek európai ismertségének növelését.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

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