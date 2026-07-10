Székelyföld ízei Strasbourgban

A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete (SZGE) szervezésében és koordinálásával székelyföldi termelők mutathatták be kiváló minőségű helyi termékeiket az Európai Parlamentben, Strasbourgban. A rendezvény házigazdája Vincze Loránt európai parlamenti képviselő volt, aki lehetőséget biztosított arra, hogy Székelyföld gasztronómiai értékei és termelői közvetlenül az európai döntéshozók előtt is bemutatkozhassanak.

A program célja az volt, hogy felhívja a figyelmet Székelyföld gazdag agrár- és élelmiszeripari

örökségére, valamint arra a magas minőségű munkára, amelyet a térség termelői nap mint nap

végeznek.

Az SZGE kiemelt feladatának tekinti, hogy új piacokat és bemutatkozási lehetőségeket teremtsen a helyi gazdák számára, erősítve a székely termékek ismertségét és versenyképességét nemzetközi szinten is.

A strasbourgi bemutatkozásra az SZGE elsősorban olyan termelőket hívott meg, akik az elmúlt

években a Vincze Loránt európai parlamenti képviselő által alapított különdíjban részesültek a

Böjti Csemege Sajtmustra, illetve a Füst és Só Szalonnamustra szakmai versenyeken. A

kiválasztás célja az volt, hogy az Európai Parlamentben Székelyföld azon kiemelkedő élelmiszer-

előállítói mutatkozhassanak be, akik munkájukkal már bizonyították elkötelezettségüket a

magas minőség, a hagyományok megőrzése és a helyi értékek képviselete mellett. A strasbourgi

bemutatkozáson a Csomortáni Vágó, az Arkäse, a Szépvízi Sajt, a Petry és a Tercsi Vágóhíd és

Húsfeldolgozó képviselte a székelyföldi termelőket.

„Az európai parlamenti képviselők nyári kerti partija egy olyan alkalom, amikor

képviselőtársaim félreteszik nézeteltéréseiket, és közösen szórakoznak. A strasbourgi esemény

éppen ezért kiváló alkalom arra, hogy bemutassuk erdélyi értékeinket, tavaly a

sepsiszentgyörgyi Kürtőskalács fesztivál nyertesét hoztuk el ide, idén pedig székelyföldi sajt- és

hústermelők érkeztek. A siker nem maradt el: Roberta Metsola, az EP elnöke az elsők között

kóstolta végig és dicsérte meg a székely termékeket, és mindenki, aki megfordult a standoknál,

rendkívülinek nevezte a nekünk hétköznapinak számító falatokat. A rendezvényen mintegy

ötszáz képviselő és számos munkatársuk vett részt, így Székelyföld ízei messze jutottak, és

jelentősen nőtt a régiónk támogatóinak, ismerőinek a száma!” – számolt be Vincze Loránt, az

RMDSZ EP-képviselője.

Az SZGE meggyőződése, hogy a helyi termékek népszerűsítése nem csupán értékesítési lehetőséget jelent a gazdák számára, hanem hozzájárul Székelyföld jó hírnevének erősítéséhez, a vidéki gazdaság fejlesztéséhez és a hagyományos élelmiszerek megőrzéséhez is.

A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete a jövőben is azon dolgozik, hogy a székelyföldi termelők

minél több hazai és nemzetközi bemutatkozási lehetőséghez jussanak, elősegítve a helyi

gazdaság fejlődését és a kiváló minőségű székely termékek európai ismertségének növelését.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma