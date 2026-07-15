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Több mint 113 ezer látogató tekintette meg az Attila-kiállítást

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: MTI)

Több mint 113 ezer látogató váltott jegyet a Magyar Nemzeti Múzeum július 12-én lezárult Attila-kiállítására kevesebb mint hat hónap alatt – közölte az intézmény szerdán az MTI-vel.

A közleményben emlékeztettek, hogy másfél évnyi tervezés és szervezés, majd hónapokon át tartó előkészület és kivitelezés után január 22-én nyílt meg a múzeum Attila-kiállítása, amely 13 ország 64 múzeumának négyszáz műtárgyát mutatta be.

„Az, hogy több mint 113 ezer látogató volt kíváncsi az Attila-kiállításra, a legnagyobb elismerés a Nemzeti Múzeum szakemberei számára, és igazolja, hogy nagy szükség van színvonalas kiállításokra”

– idézték a közleményben Zsigmond Gábor főigazgatót.

A tájékoztatóban kitértek arra, hogy július végén az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmával nyílik újabb időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban Amerikai álom címen.

MTI/Felvidék.ma

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