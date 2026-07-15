Ismét eljárást indítottak Ján B. volt miniszter ellen hűtlen kezelés miatt

Ismét, immár harmadszor indult eljárás Ján B. volt környezetvédelmi miniszter ellen folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés miatt. Azzal gyanúsítják, hogy rossz hatékonysággal, gazdaságtalanul és nem rendeltetésszerűen használta fel a környezetvédelmi minisztérium költségvetési forrásait. Az újabb eljárás tényét Ján B. is megerősítette a TASR-nek, de nem kívánt nyilatkozni az üggyel kapcsolatban.

A hírt elsőként az Aktuality.sk közölte. A Ján B. elleni újabb eljárás tényét a Pozsonyi Kerületi Ügyészség is megerősítette a TASR-nek. Az Országos Rendőr-főkapitányság a TASR-nek megerősítette, hogy Ján B.-t április 29-én gyanúsították meg hűtlen kezeléssel.

„A büntetőeljárást a Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal (ÚBOK) pénzügyi nyomozó egysége vezeti” – közölte a rendőrség kommunikációs osztálya, hozzátéve, mivel a nyomozás jelenleg is tart, nem adhat bővebb tájékoztatást.

A rendőrség már tavaly májusban ugyanezzel gyanúsította meg az exminisztert, az okozott kárt pedig közel 570 ezer euróra becsülték.

A Pozsonyi Kerületi Ügyészség később formai és jogi hibák miatt megszüntette az eljárást, majd elrendelte, hogy a nyomozó indítson újat, a törvényi előírásoknak megfelelően. 2025 júniusában indult az újabb eljárás. A volt miniszter akkor úgy reagált, hogy ő csak a közérdeket védte, ezért bízik benne, hogy beigazolódik, megalapozatlan a büntetőeljárás. Később panaszt nyújtott be a gyanúsítás ellen.

TASR/Felvidék.ma