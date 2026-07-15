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Ismét eljárást indítottak Ján B. volt miniszter ellen hűtlen kezelés miatt

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Ján Budaj (Fotó: RTVS)

Ismét, immár harmadszor indult eljárás Ján B. volt környezetvédelmi miniszter ellen folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés miatt. Azzal gyanúsítják, hogy rossz hatékonysággal, gazdaságtalanul és nem rendeltetésszerűen használta fel a környezetvédelmi minisztérium költségvetési forrásait. Az újabb eljárás tényét Ján B. is megerősítette a TASR-nek, de nem kívánt nyilatkozni az üggyel kapcsolatban.

A hírt elsőként az Aktuality.sk közölte. A Ján B. elleni újabb eljárás tényét a Pozsonyi Kerületi Ügyészség is megerősítette a TASR-nek. Az Országos Rendőr-főkapitányság a TASR-nek megerősítette, hogy Ján B.-t április 29-én gyanúsították meg hűtlen kezeléssel.

„A büntetőeljárást a Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal (ÚBOK) pénzügyi nyomozó egysége vezeti” – közölte a rendőrség kommunikációs osztálya, hozzátéve, mivel a nyomozás jelenleg is tart, nem adhat bővebb tájékoztatást.

A rendőrség már tavaly májusban ugyanezzel gyanúsította meg az exminisztert, az okozott kárt pedig közel 570 ezer euróra becsülték.

A Pozsonyi Kerületi Ügyészség később formai és jogi hibák miatt megszüntette az eljárást, majd elrendelte, hogy a nyomozó indítson újat, a törvényi előírásoknak megfelelően. 2025 júniusában indult az újabb eljárás. A volt miniszter akkor úgy reagált, hogy ő csak a közérdeket védte, ezért bízik benne, hogy beigazolódik, megalapozatlan a büntetőeljárás. Később panaszt nyújtott be a gyanúsítás ellen.

TASR/Felvidék.ma

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