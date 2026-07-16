Díszkivilágítást kap Komárom ikonikus kikötői daruja

Új látványossággal gazdagodik Komárom Duna-partja: a város és a Közforgalmú Kikötők Részvénytársaság (Verejné prístavy a.s.) együttműködésének köszönhetően díszkivilágítást kap a kikötő egyik jellegzetes ipari daruja. A fejlesztés nemcsak a városképet teszi még látványosabbá, hanem méltó módon hívja fel a figyelmet Komárom gazdag ipari és hajózási örökségére is. A díszkivilágítás a próbaüzemet követően július 17-én (péntek) este gyullad fel állandó jelleggel és minden este látható lesz a fényviszonyokhoz igazítva.

A komáromi kikötő története szorosan összefonódik a Duna kereskedelmi szerepével. Bár a városnak évszázadok óta volt rakpartja, a mai kereskedelmi kikötő alapjait a két világháború közötti időszakban fektették le. Az 1920-as években megkezdődött a modern kikötő kiépítése: elkészültek a ma is ismert vöröstéglás raktárépületek, kiépült a vasúti kapcsolat, majd folyamatosan bővült a rakpart és a kikötő infrastruktúrája.

Az első nagyméretű, villamos hajtású portáldaru 1928-ban állt üzembe, jelentősen felgyorsítva a hajók és a vasúti szerelvények közötti árumozgatást. A ma is látható jellegzetes acélszerkezetű Ganz-portáldaruk többsége azonban az 1950-es és 1960-as években került a kikötőbe.

Ezek a 16 tonna teherbírású daruk hosszú évtizedeken keresztül szolgálták a dunai áruszállítást, és a szocializmus időszakában a komáromi kikötő a csehszlovák külkereskedelem egyik legfontosabb dunai csomópontjává vált.

A Ganz-gyár által készített portáldaruk nemzetközi hírnévnek örvendtek: hasonló szerkezetek Európa számos kikötőjében, sőt a világ több országában is dolgoztak. A komáromi daruk ezért ma már nemcsak ipari berendezések, hanem a város ipartörténetének értékes emlékei is.

A daru díszvilágításának megvalósítását korábban a bonyolult tulajdonviszonyok akadályozták. Az elmúlt időszakban azonban a Közlekedési Minisztérium rendezte a kikötő vagyoni helyzetét, így a terület és a rajta található létesítmények a Közforgalmú Kikötők Részvénytársaság kezelésébe kerültek. Ez új lehetőségeket teremtett a város és a kikötő együttműködésére, és hozzájárult ahhoz is, hogy a korábban zárt kikötő egy része ma már a nagyközönség számára is látogatható.

A most megvalósuló fejlesztéssel egy régi elképzelést vált valóra. Európa számos kikötővárosában találhatók olyan egykori ipari létesítmények, amelyek esti díszvilágításukkal a város meghatározó látványosságává váltak. Hamarosan Komáromban is hasonló élmény fogadja majd a Duna-parton sétálókat.

Az együttműködés keretében a részvénytársaság biztosította a beruházás megvalósításához szükséges feltételeket, valamint vállalta a világítási rendszer jövőbeni üzemeltetését is. A világítás kiépítését és a lámpatestek felszerelését a város cége, a KN Smart Servis végezte, amely a város közvilágítását is kezeli.

A díszvilágítás elsőként Komárom városi trikolórjának színeiben világítja meg az ikonikus darut. A korszerű LED-technológia azonban ennél jóval több lehetőséget kínál: a jövőben különböző nemzetközi világnapok, jótékonysági kezdeményezések, nemzeti ünnepek vagy jelentős városi rendezvények alkalmából is az eseményhez illő színekben ragyoghat majd a város egyik legismertebb ipari jelképe.

Az új díszvilágítás egyszerre tiszteleg Komárom múltja előtt és mutat a jövő felé. Egy olyan ipari örökséget emel ki, amely generációkon át meghatározta a város gazdasági életét, és amely mostantól esti fényében is a Duna-part egyik legkülönlegesebb látványosságává válik.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma