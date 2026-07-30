Fico több órát tárgyalt az Egyesült Arab Emírségek elnökével

Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejk, az Egyesült Arab Emírségek (EAE) elnöke több órás tárgyaláson vett részt Robert Fico (Smer-SD) kormányfővel. Fico erről a közösségi hálón tájékoztatott. Elmondása szerint megegyeztek a sejkkel, hogy együtt fognak működni egy dunai infrastrukturális projekt kivitelezésén Pozsony területén, valamint a már megkezdett védelmi ipari projekteken.

„A tárgyalás egyik témája a szlovák mezőgazdaság öntözőrendszerekkel kapcsolatos PPP-projektje volt, valamint egy lehetséges beruházó a közel-keleti országból, aki a szlovák fürdőiparba fektetne be, állami felügyelettel. Egyéb témák mellett az elnök úr támogatását is kértük egy Pozsony-Dubai vagy egy Pozsony-Abu-Dzabi egyenes repülőjárat indításához” – tájékoztatta a TASR-t a kormányfő. Megjegyezte, hogy a Közel-Kelet és Ukrajna jelenlegi biztonsági helyzetével is foglalkoztak.

Fico szerint a találkozó a múlt év októberében tett látogatására épít az Egyesült Arab Emírségekben.

„A világpolitika egyik jelentős szereplőjének látogatása Szlovákiában megint megerősítette, hogy kormányunk négy égtáj felé orientált szuverén külpolitikája a helyes út”

– jelentette ki a kormányfő. A szerdai találkozó Fico szerint elmélyítette az országok közti baráti kapcsolatokat.

„Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejk, az EAE elnöke újra megmutatta, hogy gyakorlatias és racionális vezető, akinek van víziója. Ennek kapcsán értékeltem vezetésének szerepét a Közel-Kelet biztonságának garantálásában”

– tette hozzá Fico azzal, hogy az EAE elnöke azok közé a vezető politikusok közé tartozik, aki a béke szót előnyben részesíti a háború előtt.

A WAM hírügynökség szerint az EAE elnökét Hamdán bin Mohammed bin Zájed Ál Nahján, az elnöki hivatal különleges ügyekért felelős alelnöke és Mohammed bin Hamad bin Tahnún Ál Nahján, az elnök tanácsadója kíséri, valamint az ország több minisztere és magas beosztású vezetője is.

TASR/Felvidék.ma