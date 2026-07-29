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Fokozott tűzveszély van az ország 33 járásában

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: wikipédia)

Szerdától 33 járásban van fokozott tűzveszély – figyelmeztetett a Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) a belügyminisztérium honlapján.

A figyelmeztetés a Szakolcai, Szenicei, Malackai, Bazini, Pozsonyi, Szenci, Dunaszerdahelyi, Nagyszombati, Galántai, Vágsellyei, Komáromi, Érsekújvári, Nyitrai, Nagytapolcsány, Simonyi, Aranyosmaróti, Miavai, Vágújhelyi, Trencséni, Illavai, Púhói, Vágbesztercei, Privigyei, Zólyomi, Korponai, Lévai, Nagykürtösi, Gyetvai, Breznóbányai, Poltári, Losonci, Rimaszombati és Tőketerebesi járásra érvényes.

Tűzveszélyes időszakokban mindenki köteles betartani a tűzbiztonsági előírásokat.

Tilos nyílt lángot használni, füvet, száraz növényzetet égetni, illetve tüzet gyújtani olyan területen, ahonnan könnyen továbbterjedhetnek a lángok.

Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok védőövezetében, nyílt területen gyúlékony anyagokat égetni, valamint eldobni a cigarettacsikkeket.

TASR/Felvidék.ma

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