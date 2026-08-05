Teljesen befejeződik a zselízi Esterházy-mauzóleum felújítása

A Nyitra megyei önkormányzat idén is támogatta a zselízi grófi sírhelyet, amely a Katolikus Egyház tulajdonát képezi a zselízi temetőben. A megye idén 3 ezer euró támogatást nyújt a sírbolt felújításának befejezésére, ami évek óta folyik.

Az elmúlt 6 évben összesen már 26 ezer euró érkezett a megyéről erre a kulturális örökségre, ami természetesen kiegészült az egyház által biztosított önrésszel, illetve a Nyitrai Püspökség által megítélt támogatással a tetőszerkezetre.

Így összesen mintegy 40 ezer eurót fordítottak az objektum megújulására.

„A megye anyagi kerete nem nagy, de azért igyekszik ilyen kisebb összegű támogatásokat nyújtani a kulturális örökségre is, amelyek állagmegóvásokat és kisebb léptékű munkálatok elvégzését teszik lehetővé” – mondta el ezzel kapcsolatban Csonka Ákos, zselízi városi képviselő, aki idén maga is indul megyei képviselőnek.

Amint elmondta: az idegenforgalom és a kulturális örökség az egyik legelhanyagoltabb terület a térségben, megyei képviselőként pedig kezdeményezni fogja, hogy a megyei költségvetésből ezeket a kereteket növeljék meg.

A nyolcszög alaprajzú, neogótikus-eklektikus stílusú mauzóleumot minden bizonnyal Esterházy János Károly építtette családi sírboltnak 19. század első felében. Neki csak a szíve van itt, a teste a burgenlandi Fraunenkirchenben nyugszik.

Itt nyugszik továbbá Karolina nevű lánya – aki iránt a megcáfolt legenda szerint Schubert plátói szerelmet táplált, illetve a grófi család egyéb személyei. Összesen tízen vannak ide eltemetve.

„Tavaly emléktáblát állítottunk az utolsó Zselízen élt grófnőnek, Coudenhove Ernestinának is a Sacher Polgári Társulásunkkal, aki 1944-ben menekült el a városból és bár végakarata szerint szeretett volna férje mellé kerülni, a történelem ezt nem tette számára lehetővé, így szimbolikusan a zselízi helytörténész csapat teljesítette kérését” – fogalmazott Csonka Ákos, kiemelve: a történelem sok minden végérvényesen elpusztított a tájainkon, ezért a mi felelőségünk, hogy ami megmaradt, azt megmentsük az utókornak.

„Ezért szeretnék küzdeni a megyei testületben is, hogy erre lehetőséget teremtsünk” – húzta alá.

Felvidék.ma