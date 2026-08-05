Fokozott tűzveszély van az ország nagy részén

A Námesztói járás kivételével fokozott tűzveszély van szerdán Nyugat- és Közép-Szlovákiában. A figyelmeztetés Kelet-Szlovákia több járására is vonatkozik – tájékoztatott honlapján a tűzoltó- és mentőszolgálat (HaZZ).

Kelet-Szlovákiában a Rozsnyói, a Kassai, a Tőketerebesi, a Kisszebeni, az Eperjesi, a Varannói, a Homonnai, a Mezőlaborci és a Szinnai járásra vonatkozik a figyelmeztetés.

Fokozott tűzveszély idején mindenki köteles betartani a tűzvédelmi előírásokat. Nyílt láng használata tilos, szigorúan tilos füvet, száraz növényeket égetni, tüzet gyújtani olyan területen, ahonnan a lángok továbbterjedhetnek, valamint tüzet rakni az erdőben és azok védőövezeteiben, gyúlékony anyagokat égetni a szabadban, és eldobni a cigarettacsikket.

Felvidék.ma/TASR