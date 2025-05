200 millió éves csigafosszília is látható a zselízi Magyar Házban

Sok látogató elcsodálkozik a zselízi Magyar Ház bejáratánál, amikor arra figyelmeztetik, hogy nézzen a lába elé, mert egy mintegy 200 millió éves régészeti leleten lépked.

„Fő kezdeményezője voltam, hogy a Zselíz egyik legemblematikusabb közösségi terének történelmi felületeit autentikus anyagokkal építsük újjá eredeti formájába. Így esett a választás a kültéri padlóburkolatok esetében a tardosi vörösmárvány-lapok használatára”

– mutat rá Csonka Ákos helyi történész, a Sacher Polgári Társulás és a Csemadok helyi alapszervezetének aktivistája.

A természetes anyagot csak a népnyelv hívja márványnak, valójában mészkő, de tulajdonságai miatt hasonlít a márványra. A magyar építőipar egyik kedvelt anyaga volt a 19. században is, de bizonyítottan már a rómaiak is használták. Szinte fél Budapesten ezt a burkolóanyagot fedezhetjük fel a patinás épületeken. Ebből fakadóan adta magát, hogy a Sacher-ház történelmi felületein mi is használjuk – magyarázza.

A nyersanyag a Komárom-Esztergom vármegyei Tardos melletti bányából származik, amely a Gerecse-hegység jura korban kialakult mészkőhegyeinek része. Kialakulása a földtörténeti ókor és középkor határára, a felső triász időszakára, azaz körülbelül 200 millió évvel ezelőttre vezethető vissza (azon belül is a késői karni és nori korszakra).

Keletkezéséhez hozzájárult, hogy a mészkövet a földtörténeti folyamatokban magas nyomás és magas hőmérséklet érte, miáltal a kőzet részecskéi átkristályosodtak, és tömör felületek alakultak ki, melyek változatos mintákat alkotnak. Jellegzetes vörös színét a vas-oxidtól kapja.

Csonka hozzátette:

„Bolygónk ezen időszakában még messzemenően máshogyan nézett ki a táj errefelé, sőt a földrészlemezek is máshogy helyezkedtek el, így természetesen a tengerek, óceánok is másutt csobogtak. A mai Kárpát-medence nagy része is tengermély volt egykoron, amit ezek a kőzetek is bizonyítanak. Sőt még 10 millió évvel ezelőtt is itt húzódott az ún. Pannon-tenger.”

De mi köze mindennek a régészeti fosszílialelethez?

A tardosi vörös mészkő/márványból készült elemekben gyakorta fel lehet fedezni csiga, cápafog és egyéb fosszíliamaradványokat. Ahogy a tengeri üledék során az élőlények megkövesedtek, úgy váltak kőzetté és annak bájos díszelemeivé.

„Ebből fakad, hogy valahányszor csak átlépjük a zselízi Magyar Ház küszöbét, egy több százmillió éves régészeti leleten, fosszílián haladunk keresztül”

– ecsetelte.

tsák/ Felvidék.Ma