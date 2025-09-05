Az idei mentősversenyen is rekordok dőltek

A Komárno Rescue 2025 elnevezésű nemzetközi mentősverseny ismét bebizonyította, hogy ez a legrangosabb esemény a maga nemében Szlovákiában és az egyik legjelentősebb Közép-Európában is. A mostani, 13. évadban rekordszámú versenyfeladatot kellett a résztvevő csapatoknak megoldaniuk. A rendezvény szervezője hagyományosan a ZaMED mentőszolgálat volt, és a szlovák köztársasági elnök védnöksége alatt került megrendezésre.

Szeptember 4-én 25 professzionális mentőcsapat érkezett Komáromba Szlovákiából, Csehországból, Magyarországról és Ausztriából. Ezen felül 27 versenyző egyénileg vett részt a kísérő versenyen is, amelyen a nagyközönség is részt vehetett, és amely már a rendezvény szerves részét képezi. A nehéz versenyfeladatok után a szakértői zsűri kihirdette a győztes csapatot, vagyis azt, amelyik a legjobban teljesítette az összes feladatot.

A vándorkupát idén az Adam Lofaj (ZZS NsP Brezno) és Adrián Katreniak (ZZS Life Star Emergency) alkotta csapat vihette haza.

„Az érdeklődés a verseny iránt évről évre növekszik, ami megerősíti annak jelentőségét mind a szakma, mind a nagyközönség számára. Idén rekordidő alatt, a regisztráció megnyitásától számított 46 perc alatt telt be a jelentkezés. A komáromi mentősverseny egyedülálló platformmá vált, ahol a mentők megoszthatják tapasztalataikat, a legnehezebb helyzetekben tesztelhetik képességeiket, és a valósághoz lehető legközelebb álló körülmények között edzhetnek” – mondta Matej Polák, a ZaMED igazgatója.

A rendezvény történetében először, idén a verseny hét, kizárólag orvosi jellegű feladatsorból állt. A szervezők megtörtént esetekből merítettek ihletet, amelyek nemcsak a szakértelemre, hanem a mentők munkájának jogi és etikai aspektusaira is fókuszáltak. A legérdekesebb feladatok közé tartozott a taktikai orvostudomány területéről származó feladat, amely egy rendőrre támadó pszichiátriai beteg esetét szimulálta – ezt is egy valós esemény ihlette. A mentőcsapatoknak a rendőrséggel szoros együttműködésben kellett kezelniük a rendkívül stresszes és dinamikus helyzetet, amelyben a sérült beteg életének megmentéséről volt szó.

A további feladatok a mentők kompetenciáinak teljes skáláját tesztelték – a családon belüli erőszak felderítésétől a szülés utáni újszülött kritikus ellátásán át a faaprító gépen történt baleset után súlyosan vérző gyermek ellátásáig. Nem hiányoztak a legújabb ajánlások szerinti újraélesztésre vagy az akut szívritmuszavarok speciális kezelésére irányuló forgatókönyvek sem.

A 13. alkalommal megrendezett verseny feladatait a rendezvény történetében a legnehezebbnek tartják, mivel a résztvevő mentőknek nemcsak magas szintű szakmai tudásukat kellett bizonyítaniuk, hanem azt is, hogy képesek azonnal reagálni munkájuk jogi és társadalmi vonatkozásaira.

A Komárno Rescue egy olyan rendezvény, amely partnerei támogatásának köszönhetően ingyenes. Ez lehetővé teszi, hogy széles körű szakemberek Szlovákiából és külföldről is tesztelhessék képességeiket és értékes tapasztalatokat cseréljenek anélkül, hogy regisztrációs díjat kellene fizetniük. Elválaszthatatlan része a laikusok számára megrendezett elsősegélynyújtási verseny, amely évente több tucat résztvevőt vonz. Az időben elvégzett laikus újraélesztés vagy a vérzés elállítás döntő lehet a beteg túlélésében, ezért rendkívüli jelentőségű. 13 év után a Komárno Rescue egy rangos nemzetközi rendezvénnyé fejlődött, amely folyamatosan emeli a színvonalat, és bemutatja a szlovák és külföldi mentők felkészültségét a legnehezebb helyzetekben is.

A 2005-ben alapított ZaMED Sürgősségi Orvosi Szolgálat éjjel-nappal sürgősségi, kórház előtti orvosi ellátást nyújt életveszélyes állapotok és olyan betegségek esetén, amelyek súlyos egészségkárosodáshoz vezethetnek. Évente több mint 25 000 beteget lát el, és a személyzet több mint 1 300 000 km-t tesz meg. Jelenleg a földi mentőszolgálat 22 mentőautóját működteti a Dunaszerdahelyi, a Galántai, a Komáromi, az Érsekújvári, a Lévai és a Nagykürtösi járásokban.

SZE/Felvidék.ma/Sajtóközlemény