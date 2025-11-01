A Pátria Rádió katolikus vallási műsorának november 2-ai előzetese

A Pátria Rádió katolikus vallási műsora november 2-án, vasárnap 7.05 órai kezdettel jelentkezik új műsorával.

A bűnért büntetés jár, ezt a büntetést Isten elengedi, ha búcsút nyerünk. Mi a búcsú a katolikus tanítás szerint? Erről beszél prédikációjában Olgyai Csaba állandó diakónus. Mindenszentek és halottak napi elmélkedés. Albán József atyát, a dunaszerdahelyi (sikabonyi) Mindenszentek-templom templomigazgatóját halljuk.

A 4 éve elhunyt Karaffa János atya, a komáromi Selye János Egyetemen működő Boldog Salkaházi Sára Katolikus Egyetemi Központ lelkésze egy archív felvételről a Biblia halálértelmezéséről, a reinkarnációról és a halloween témájáról is szól.

Szerkesztő: Ürge Tamás. Adásidő: 2025. 11. 02. vasárnap 7.05. Ismétlés: 2025. 11. 03. hétfő 13.05.

