Home Múltidéző Színházi ősbemutatóval emlékeznek Klebelsberg Kuno születésének évfordulójára
Múltidéző

Színházi ősbemutatóval emlékeznek Klebelsberg Kuno születésének évfordulójára

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Csíkos Csaba Magyarul álmodni című drámájának ősbemutatójával emlékeznek Klebelsberg Kuno születésének 150. évfordulójára Szegeden, a darabot felolvasószínházi előadáson láthatja a közönség a Reök-palotában november 13-án – tájékoztatta Kertész Lilla, a Regionális Összművészeti Központ sajtóreferense az MTI-t.

A közlemény szerint a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Kulturális Irodája a Klebelsberg-évforduló alkalmából

drámapályázatot hirdetett, amelynek győztes pályaművét Csíkos Csaba, az SZTE Neveléstudományi Intézetének egyetemi tanára írta;

a bemutatóban dramaturgként Varsányi Anna működött közre.

A díjnyertes dráma cselekményének idején Klebelsberg Kuno már vallás- és oktatásügyi miniszter volt.

Meghatározó szerepet játszott a kolozsvári egyetem Szegedre kerülésében, a Dóm tér, valamint az egyetemi és klinikai épületek létrehozásában, a város tudományos és kulturális életének fellendítésében.

Kiemelten fontos volt számára az analfabetizmus felszámolása, a helyi tudásbázis kiépítése. Tevékenysége, öröksége révén tudott a magyar oktatás, tudomány nemzetközi szintre fejlődni a 20. században – közölték.

A Szegedi Nemzeti Színház drámatagozatának színészeivel színre vitt produkciót Barnák László főigazgató rendezi.

A készülő előadás lényege nem a teljes korhűségre törekvés, sokkal inkább a politikusra jellemző gondolatiság megragadása: Klebelsberg Kuno meggyőződése volt, hogy az oktatás, a tudomány akkor emelhető méltó rangra, ha olyan nemzetközileg elismert tudósok vezetik az új egyetemet, akik emelik színvonalát, odavonzzák a diákokat, irányt mutatnak.

Így esett a választás Szent-Györgyi Albertre, akit Cambridge-ből hívtak haza az orvos-vegytani tanszék élére. Ennek előkészületeiről, a két nagy formátumú alak szellemi találkozásáról, a sport és a színház szeretetéről is jól ismert Szent-Györgyi nevével is fémjelzett szegedi virágkor kezdeteiről szól az előadás – írták.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Kittenberger Kálmán emlékezete a keszthelyi Vadászati Múzeumban

A 200 éve újjáépült helyi Nemzeti Iskola története...

Sosnkowski-emléknap az Esterházy János Zarándokközpontban

Boldog békeidők Ipolyságon

155 éve született Boldog Batthyány-Strattmann László, a szegények...

Negyven éve hunyt el Bíró László József, a...

II. Rákóczi Ferenc újratemetésére emlékeznek a Szent István-bazilikában

Kiadvány Barsendréd nemes és neves családjairól

Praktikum-hét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

A kassai Maraton-emlékmű nyomában

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma