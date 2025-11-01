Nobel-díjasaink nyomában

A magyar tudomány napja alkalmából a közmédia november 3-tól egy héten át hazánk tudósait és eredményeiket ünnepli, tisztelegve Széchenyi István és más innovátorok öröksége előtt. Újra láthatók Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díjas tudósok beszédei a díjátadókról, továbbá a magyar tudomány múltját és jelenét bemutató portrékat és dokumentumfilmeket is megtekinthetnek.

November 3-án a magyar tudomány napját ünnepeljük, emlékezve Széchenyi István nemes tettére, amikor 200 évvel ezelőtt egy évi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudós Társaság – a mai Magyar Tudományos Akadémia – megalapítására, a tudás és fejlődés iránti elkötelezettség példájaként. Az évforduló előtt tiszteleg november 3-án 11:35-től a Duna World, Puskás Tivadar, a telefonközpont feltalálójának sikerekben és kudarcokban gazdag életét felelevenítő, 1973-as Uraim, beszéljenek! című tévéjátékkal.

November 3-tól a közmédia több csatornája szentel kiemelt szerepet hazánk tudós nagyjainak, az M5 tematikus héttel várja ez alkalomból nézőit. November 3-án 8 órától a Béres József életútja című dokumentumfilmet tűzi műsorára a közmédia kulturális csatornája, majd 12 órától levetíti a Béres József izgalmas, drámai sorsát, küzdelmeit, igazságszerető személyiségét bemutató A feltaláló című életrajzi alkotást is. 19 órától láthatják a 2020-ban a Közmédia Év Embere Díjjal elismert Karikó Katalin előadását, amely 2023-ban hangzott el a Nobel-díj átadó ünnepségén, másnap 8:20-tól pedig portréműsor nyújt betekintést a Nobel- és Széchenyi-díjas kutatóbiológus, biokémikus szakmai és magánéletébe. November 4-én 19 órától a szintén 2023-ban Nobel-díjjal elismert tudós, Krausz Ferenc átadó ünnepségen tartott előadását láthatják, november 5-én pedig A Nagyok című, Krausz Ferenccel készült portréműsorában ismerhetik meg közelebbről 9 órától a fizikust. A Közmédia Év Embere Díj 2023-as kitüntetettje lesz az este főszereplője is, 19 órától a Krausz Ferenc – Az elektronok nyomában című 2024-es dokumentumfilmmel várja nézőit az M5.

November 6-án minden idők egyik legnagyobb magyar természettudósa és polihisztora, Hermann Ottó alakját idézi meg az M5, 19 órától láthatják a Herman Ottó 100 – MME 40, avagy a természetvédelem hajnala című ismeretterjesztő filmet. A golyóstoll feltalálójának családi életébe, tanításába enged betekintést november 7-én 9 órától Az örökség – Beszélgetések Mariana Biróval című dokumentumfilm, majd a november 8-án 15:10-kor kezdődő Nyugtalan vér is Bíró László feltaláló és polihisztor fordulatokban gazdag életével foglalkozik.

November 7-én, 12:35-től látható az M5-ön a Semmelweis, az 1939-es fekete-fehér, az anyák megmentőjének küzdelmét feltáró életrajzi alkotás 2022-es, a Nemzeti Filmintézet- Filmarchívum és Filmlabor által digitálisan restaurált változata. Ezt követően egy különleges világ titkait ismerhetik meg a 19 órakor kezdődő Fluoreszcencia – A természet szuperereje című idei francia ismeretterjesztő filmből. November 8-án Neumann János, a világ egyik legbefolyásosabb tudósának munkássága előtt tiszteleg 13:35-től A legpompásabb emberi elme, a tematikus hét zárásaként pedig november 10-én, a tudomány világnapján, az Utazás egy bajnok elméjébe című francia ismeretterjesztő film a sporttudomány izgalmas fejlődését tárja fel.

A filmek és portréműsorok mellett a fiatal magyar tudósokat bemutató sorozat, a Magyar lángelmék több epizódja várja a nézőket a héten, de az M5 rendszeres műsorai – a Librettó, az Agenda, a Multiverzum és az M5 História – is kiemelt figyelmet szentelnek a tudományos témáknak.

A közmédia híres magyarokat bemutató Álmok álmodói című sorozat is a tudomány nagyjait sorakoztatja fel: Gábor Dénes, Bánki Donát, Neumann János, Jedlik Ányos mellett Széchenyi István munkásságát is megismerhetik. A róla szóló epizód november 5-én 18:25-től látható az M5-ön.

A hét tematikája jegyében jelentkezik a Duna Hogy volt?! című műsora november 8-án 15:20-tól, valamint a Magyarország, szeretlek! is vasárnap 19:45-től.

A magyar tudomány ünnepéhez csatlakozik műsoraival november 3-tól a Kossuth Rádió is. November 3-án Az este vendége lesz Petheő Attila, a Selye János Egyetem kutató tanára, aki a felvidéki egyetem jelentőségéről és a 20. századi egyháztörténeti kutatóintézet szerepéről beszél. A Nagyok témája a hittudomány helyzete lesz Soltész János teológiai professzorral, november 6-án pedig a Felfedező foglalkozik a Bolyai-díj kitüntetettjeivel. A Szakcsi Rádió november 5-én adózik a tudomány jelentősége előtt, a Jazzportré vendége Jávorszky Béla Szilárd, zenei szakíró, jazztörténész lesz, aki a magyar jazz történetéről beszél tudományos jelleggel.

Tudományról gyerekeknek

Az M2 Gyerekcsatorna Hetedhét kaland című műsorának hétfői adásában hangsúlyozza a magyar tudomány fontosságát, kiemelve magyar fizikusok, feltalálók munkásságát. Kísérletekkel is várják a gyerekeket, a nagyvilág tudományos hírei mellett a Derítsük ki! új évadának bacilustelepekről szóló részletét is levetítik. A Reformkor nagyjai című sorozat több részével találkozhatnak ezen a napon a nézők, bemutatva Jedlik Ányos és Semmelweis Ignác életét. A Csukás Meserádión november 3-án Gubik Petra, a csatorna hangja oszt meg lenyűgöző tényeket és érdekességeket a tudomány világából.

MTVA/Felvidék.ma