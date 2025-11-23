Home Ajánló Koltay Gábor új filmje november 24-én az M5-ön
Koltay Gábor új filmje november 24-én az M5-ön

(Fotó: MTVA)

A 217 nap – Wittner Mária emlékére című dokumentumdráma ismét televízióban látható: ezúttal november 24-én az M5 kulturális csatornán tekinthetik meg az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik kiemelkedő alakjának életútját felidéző alkotást.

A közmédia újra lehetőséget kínál arra, hogy a nézők visszatekintsenek az 1956-os forradalom egyik megrendítő személyes történetére. November 24-én, hétfőn 21 órakor az M5-ön azok is megtekinthetik a Wittner Mária életét bemutató alkotást, akik az országos tévépremier idején lemaradtak volna róla. A Duna október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján mutatta be televízióban először a filmet.

A Balázs Béla-díjas Koltay Gábor neve garancia arra, hogy a nézők hiteles, mégis érzelmileg átütő történelmi feldolgozást kapjanak. A rendező olyan ikonikus alkotásokat jegyez, mint az István, a király, a Honfoglalás vagy a Sacra Corona – ezúttal pedig Wittner Mária életútját és 217 napos siralomházi fogságát eleveníti fel különleges, dokumentum- és játékfilm elemeit ötvöző formában.

A 217 nap – Wittner Mária emlékére című alkotás fontos küldetése az emlékezés. A nézők megérthetik, miként lett a 19 éves forradalmárból egy megtörhetetlen lélek, aki évtizedeken át őrizte meg hitét, erkölcsi tartását és az igazság iránti elkötelezettségét.

A vetítést követően a film korlátozott ideig online is elérhető lesz a televíziós és okostelefonos alkalmazással, illetve online ingyenesen elérhető Médiaklikken, így mindenki számára adott a lehetőség, hogy elmélyedjen a magyar történelem egyik megrázó sorsában.

217 nap – Wittner Mária emlékére – november 24-én, 21 órakor az M5 kulturális csatornán.

MTVA/Felvidék.ma

