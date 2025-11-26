Home Itt és Most Hétfőn tárgyal a parlament Jozef Ráž közlekedési miniszter leváltásáról
Fotó: TASR

 Hétfőn (december 1.) délelőtt 10 órára hívta össze Richard Raši (Hlas-SD) házelnök a Jozef Ráž (Smer-SD-jelölt) közlekedési miniszter leváltásáról szóló rendkívüli parlamenti ülést.

Ráž leváltását a Slovensko-Za ľudí frakciója kezdeményezte, az ülés összehívásához szükséges 30 képviselői aláírást a többi ellenzéki párt képviselőitől gyűjtötte össze.

A leváltás kezdeményezésének fő okaként az elmúlt hetekben történt vasúti baleseteket jelölték meg.

Ráž felajánlotta a lemondását Robert Fico (Smer-SD) kormányfőnek, de ő nem fogadta el. A Slovensko-Za ľudí szerint ez a gesztus nem elegendő, a miniszternek egyenesen a lemondását kellene átadnia Peter Pellegrini államfőnek.

TASR/Felvidék.ma

