„A jövő valóban épül, és ma tették le az alapját”

Ma olyan mérföldkőhöz érkezett a Bodrogköz, amelyre évtizedek óta vár a térség: ünnepélyes keretek között letették a Királyhelmeci Gimnázium mellett épülő, csaknem 10 millió euróból megvalósuló új uszoda alapkövét. A beruházás nemcsak a diákoknak, hanem az egész régiónak jelentős előrelépést hoz: sportolási lehetőséget, egészséges életmódot támogató környezetet és új közösségi teret teremt.

A projekt a Magyar Szövetség megyei képviselői következetes munkájának eredménye. A Tőketerebesi járás nyolc megyei képviselőjéből heten a Magyar Szövetség tagjai, ami döntő politikai súlyt biztosított a beruházás elfogadásához és finanszírozásához.

Zselinszky József: új sporttörténet kezdődhet a Bodrogközben

Zselinszky József, Királyhelmec alpolgármestere és Kassa megyei képviselő szerint az uszoda megépítése olyan mérföldkő, amely nemcsak a város, hanem a teljes Bodrogköz és Ung-vidék számára új távlatokat nyit. Szerinte a régió fejlődése akkor valósulhat meg, ha kézzelfogható beruházások érkeznek. Mint portálunknak nyilatkozta, „nemcsak sportolni és úszni lehet majd, de akár versenyeket rendezni is – így új sporttörténet veheti kezdetét”.

Zselinszky kiemelte, hogy

a helyi képviselet ereje elengedhetetlen volt a projekt megvalósításához: a járás 8 helyéből hetet magyar szövetségi képviselők foglalnak el, ennek köszönhetően a Bodrogköz ma a megye egyik legerősebben képviselt régiója.

A jövő fejlesztéseiről szólva elmondta, hogy már szinte minden megyei kezelésű másod- és harmadosztályú utat felújítottak, a fennmaradó szakaszok előkészítés alatt állnak — és további beruházási tervek várnak döntésre a megyei közgyűlés januári ülésén.

Pataky Károly: 5000 gyermek és 40 ezer felnőtt számára nyílik meg az úszás lehetősége

Pataky Károly, Kassa megye alelnöke és Királyhelmec polgármestere hangsúlyozta, hogy a beruházás évtizedes hiányt pótol. „Sok év után újra lesz lehetősége a térségnek arra, hogy közel 5 ezer diák és 40 ezer felnőtt vízi sportot gyakoroljon.” Szerinte az uszoda a magyar képviselők erős jelenlétének egyértelmű eredménye:

„A bodrogköziek jól döntöttek, amikor a nyolcból hét megyei helyre magyar képviselőt választottak. Ez a bizalom most térül meg.”

A megye más jelentős beruházásairól is beszélt: hamarosan közel 10 millió euróból újítják fel Tőketerebes fő hídját is.

Pandy Péter: ez a beruházás a Bodrogköz önbizalmát is erősíti

Pandy Péter, a Magyar Szövetség Országos Tanácsának elnöke és megyei képviselő úgy látja, az uszoda jelentősége túlmutat a sporton: „A beruházás a Bodrogköz értékét és az emberek optimizmusát is növeli. Ezzel elkezdhetünk egy olyan folyamatot, amely segíthet megállítani az elvándorlást.”

Pandy emlékeztetett: az uszoda terve már az előző ciklusban elindult, de többször is akadályokba ütközött – finanszírozási kérdések, technikai nehézségek, engedélyezési problémák lassították a folyamatot. A képviselő végső üzenete egyértelmű:

„hinnünk kell abban, hogy a Bodrogköz épülhet. Ha kellő csapat áll egy ötlet mögött, az megvalósítható”

– fogalmazott, hozzátéve, a projekt végül azért valósulhat meg, mert a megye – és benne a Magyar Szövetség legerősebb frakciója – vállalta a teljes finanszírozást.

A Királyhelmeci Gimnázium igazgatója, Dobos Gábor is rendkívüli büszkeséggel beszélt lapunknak az uszoda alapkövének letételéről, amely egy több mint tíz éve megfogalmazott álomból nőtte ki magát modern sportkomplexummá. Felidézte, hogy a projekt eredetileg a régi kazánház átalakításának ötletéből indult, ám végül egy teljes, tízmillió eurós zöldmezős beruházás lett belőle. Az új uszoda nemcsak a gimnazistáknak, hanem a Bodrogköz és Ung-vidék összes diákjának, valamint a nagyközönségnek is új lehetőségeket teremt majd. A kivitelezés idején kisebb kényelmetlenségekre – például parkolási gondokra – számítani kell, de az oktatás zavartalanul folyik tovább. Dobos Gábor arra biztatja a diákokat és a helyieket, hogy érezzék magukénak ezt a történelmi pillanatot, hiszen a beruházás a közösség közös sikere.

Erős politikai képviselet = kézzelfogható eredmények

A mai ünnepség egyértelmű bizonyíték arra, hogy a Bodrogköz erős képviselete a megyei önkormányzatban valódi, helyben érzékelhető eredményeket hoz. A beruházás a Magyar Szövetség következetes munkájának, a helyi politikusok együttműködésének és a térség összefogásának gyümölcse – írta közösségi oldalán a Magyar Szövetség tőketerebesi járási szervezete. Bejegyzésüket azzal zárták: „Hajrá Királyhelmec, hajrá Bodrogköz – a jövő valóban épül, és ma tették le az alapját.”

Takács István/Felvidék.ma