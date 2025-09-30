9,7 millió euróból épül fedett uszoda a királyhelmeci gimnázium mellett

Fedett uszoda épül a Tőketerebesi járásban, Királyhelmecen a gimnázium mellett. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után az iskola 9,734 millió euró értékű szerződést írt alá a kivitelezővel, a Metrostav Slovakia vállalattal.

A Kassa megyei önkormányzat, az iskola fenntartója úgy tájékoztatta a TASR hírügynökséget, hogy az uszoda építése kiemelt projekt, a cél az oktatási és sportolási feltételek javítása.

„Az építkezés októberben kezdődött, az ütemterv szerint két évig tart. A megye saját forrásaiból finanszírozza a beruházást, vissza nem térítendő támogatásra is pályázik, az uszodát pedig a gimnázium fogja üzemeltetni”

– mondta Katarína Strojná, a megyeelnök szóvivője.

Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök is beszélt a projekt finanszírozásának lehetőségeiről a múlt heti borsi (Tőketerebesi járás) kihelyezett kormányülésen. A kormányhatározat értelmében a sportminiszternek kell keresnie a királyhelmeci projekt finanszírozásának lehetőségeit.

A megyei hivatal tájékoztatása szerint az uszoda többfunkciós létesítmény lesz.

„Több mint 4900 alap- és középiskolás van Királyhelmec vonzáskörzetében, főként délelőttönként használnák a létesítményt, délutánonként speciális programokat szerveznének, esténként pedig a nyilvánosság és a sportklubok használnák” – tájékoztatott Strojná.

Az uszodát kétszintesre tervezik. Egy 25 méteres úszómedence és egy kisebb, gyerekmedence lesz az objektumban. Modern technológiával látják el a létesítményt, és úgy tervezik, hogy energiatakarékos legyen.

TASR