Kétmillió eurós kormánytámogatásban részesül a Tőketerebesi és a Rozsnyói járás

Ezúttal a keleti végeken, Borsiban tartott kihelyezett kormányülést Robert Fico kabinetje. Ugyanakkor a helyszínválasztás érdekes helyre esett. A miniszterek II. Rákóczi Ferenc országló fejedelem szülőkastélyában gyűltek ezúttal össze, amelyet 99%-ban Magyarország Kormánya újított fel a romokból.

A 2021-ben Áder János és Zuzana Čaputová által ünnepélyesen átadott fejedelmi kastélyt – ami fontos magyar nemzeti szimbólumnak tekinthető – a Teleki László Alapítványon keresztül Magyarország Kormánya újította fel mintegy 8,7 millió eurós befektetéssel. Ehhez Szlovákia meglehetősen szerény összeggel, 10 ezer euróval járult hozzá a régészeti kutatások és a restaurátori munkák tekintetében. Kassa megyétől egy uniós pályázaton nyertek továbbá 100 ezer eurót, ez a tájépítészeti tervek kivitelezését tette lehetővé a Bodrog partján.

Meglehetősen visszásnak tűnik, hogy ennek ellenére itt tartanak kormányülést, főleg annak fényében, hogy Šimkovičová kulturális miniszter asszony múlt heti New York-i repülőjegye is többe került (16 ezer euró), mint a szlovák állam hozzájárulása a felújítási munkálatokhoz.

Hogy is van az a mondás? „Adj szállást a…”

Mintegy kétmillió eurót fordítanak a kelet-szlovákiai települések önkormányzatainak a beruházásaira

Az ülés napirendjén szerepelt az elektronikus kasszarendszerre vonatkozó jogszabály módosítása, valamint egy új tanács létrehozása, amely a kormány és az önkormányzatok közötti együttműködést erősítené. A miniszterelnök bejelentése szerint a kormány kiemelt célja, hogy a Tokajhoz tartozó szlovákiai borvidék fejlődését felgyorsítsa, és az ország egyik legprosperálóbb térségévé tegye. Ennek részeként kezdeményezni fogják az UNESCO világörökségi listára való felvételt is. A szőlőültetvényeket sújtó betegségek miatt kártérítési program indul, miközben a Tokaj Regnum társulás 10 ezer eurós támogatást kapott a „Nyitott pincék” elnevezésű rendezvényükre.

A sajtótájékoztatón szó esett arról is, hogy felgyorsítják a krasznahorkai vár rekonstrukcióját, amelyet a betléri kastélypark felújításával együtt 2027 végére szeretnének befejezni. A helyszínt biztosító Borsi község 150 ezer eurót fordíthat úthálózatának korszerűsítésére.

A tervek között szerepel a Rozsnyót Pelsőccel összekötő főút teljes rendbetétele, a tőketerebesi elkerülő megépítése, valamint a tiszacsernyői vasúti átrakó modernizációja, amelyhez uniós források is társulnak. Új ügyfélszolgálati központok nyílnak Rozsnyón és Tőketerebesen, emellett pénz jut a rozsnyói jégcsarnok bővítésére, a strand felújítására és egy új uszoda megépítésére Királyhelmecen. A kassai Állatorvostudományi Egyetem 50 ezer eurós támogatást nyer, és a régióban egy szánkópálya kialakítása is napirenden van.

A program részeként ünnepélyesen átadták a kassai körgyűrű, illetve az R2-es gyorsforgalmi út egyik szakaszát is Kassa-Saca és Kassaolcsvár (Košické Oľšany) között, amelyen Robert Fico és Robert Ráž közlekedésügyi miniszter is részt vettek.

A kormánytagok mellett a Rozsnyói és Tőketerebesi járás képviselői is jelen voltak, többek közt a Magyar Szövetség két politikusa: Pataky Károly Kassa megyei alelnöke, Királyhelmec polgármestere és Pandy Péter megyei képviselő, a párt Országos Tanácsának elnöke.

Csonka Ákos/Felvidék.ma