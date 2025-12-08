A magyarok körében is igen népszerűek a bécsi karácsonyi vásárok

Európa nagyvárosaihoz hasonlóan az osztrák főváros is számos karácsonyi kézműves vásárral várja a Bécsbe érkezőket. A történelmi épületek karéjában megtartott vásárok a monarchiabeli miliőt teremtik meg a karácsony előtti időszakban. Egyre több magyar keresi fel az adventi időszakban a várost.

A Habsburg Birodalom egykori székhelyén nagy múltra tekint vissza a karácsonyi vásárok története.

Az adventi időszakban már Mária Terézia korában, az 1770-es években tartottak karácsonyi vásárokat Bécsben.

Napjainkban a város több pontja ad helyszínt hagyományos karácsonyi várásoknak. A legkülönfélébb kézműves termékek standjai mellett a gasztronómiáról sem feledkeznek meg. Forralt bor, puncs és egyéb ízesítésű forró italokkal a kézben a vásári forgatagban való barangolás is könnyebb.

Az egyik legjelentősebb a bécsi városháza előtti téren tartott vásár. A Rathausplatz bejáratánál gyertyákkal díszített méretes kapuív üdvözli a látogatókat. A hagyományos karácsonyi vásár karácsonyi ajándékokat, karácsonyfadíszeket, kézműipari termékeket, kulináris ínyencségeket, édességeket és melegítő italokat kínál.

A szórakozási lehetőségek tárháza is gazdag. Van óriáskerék, melynek tetejéről csodás panoráma tárul az érdeklődők elé. A Jégálom pálya a korcsolya szerelmeseit várja.

A késő délutáni, esti díszkivilágításban igen hangulatos a korcsolyázás a történelmi belvárosban.

A Rathauspark fényárban úszó dekorációja káprázatos mesevilágot teremt még a felnőttek számára is.

A Rathausplatz körhintája is fogadja a látogatókat. Az egykori vurstli hangulata elevenedik meg az ódon, tizenkét emelet magas, kétszintes körhintával.

A park egyik szeglete a szerelmeseket várja piroslóan világító szívek százaival. Természetesen a betlehemi jászol és az óriási feldíszített karácsonyfa sem hiányozhat a városháza előtti téren.

A császári hangulatot idézi a schönbrunni kastély előtti karácsonyi vásár.

A karácsonyi attrakciók mellett a kastélypark csodás környezete kápráztatja el a látogatókat.

A Belvedere kastélyban lévő karácsonyi falu barokk díszleteivel nyűgözi le a turistákat.

A felsoroltak mellett további vásárok is várják az ünnepi időszakban a látogatókat. Rengeteg külföldi keresi fel ebben az időszakban az osztrák fővárost. A hétvégén tett látogatásunk alatt számos magyar, szlovák, cseh és lengyel csoporttal találkoztunk.

Amint tapasztaltuk, törekednek a biztonságra. Járőrök fokozott jelenléte mellett kordonokkal, kihelyezett betonelemekkel ügyelnek a rendre.

Bécs közelsége és történelmi értékei vonzzák a felvidéki látogatókat is. A vásárok mellett érdemes egy kisebb sétát tenni a belvárosban, melynek minden szeglete a békebeli monarchiabeli hangulatot idézi.

A legtöbb bécsi karácsonyi vásár karácsonyig tart nyitva. További részletek magyar nyelven ITT érhetők el.

Pásztor Péter/Felvidék.ma