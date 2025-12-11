Kiállítás nyílik a IX. Művészeti Alkotóműhely alkotásaiból Dunaszerdahelyen

A Csallóközi Népművelési Központ szeretettel vár minden érdeklődőt 2025. december 16-án 10 és 15 óra között az OC MAX bevásárlóközpontban megrendezett kiállítására, ahol értelmi fogyatékossággal élő tehetséges alkotók és tapasztalt képzőművészek közös munkái lesznek láthatók. A tárlat célja, hogy a műhelyek során készült különleges, sokszínű alkotásokat a nagyközönség is megcsodálhassa.

A projekt célja: az önkifejezés és a kreatív fejlődés támogatása

A IX. Művészeti Alkotóműhely a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának támogatásával valósult meg, a Csallóközi Népművelési Központ szervezésében, Kristína Rumanová szakmai vezetésével. A kezdeményezés elsődleges célja az volt, hogy lehetőséget adjon az értelmi fogyatékossággal élő résztvevők kreatív önkifejezésére, tehetségük kibontakoztatására és képzőművészeti készségeik fejlesztésére.

A program öt műhelyből állt, amelyeket két neves képzőművész, Katarína D. F. Siposová ArtD. és Zuzana Németh Serbáková MgA. irányított. A résztvevők a festészettel, akvarellel, kerámiával, textilmunkákkal és monotípia technikával ismerkedtek meg. A műhelyek lebonyolítását Méri Barbara (varrási tevékenység) és a népművelési központ munkatársai – Eva Jurigová és Pálfy Vince – is segítették.

Közösségek találkozása – sokszínű alkotások

A foglalkozások különböző intézményekben zajlottak, így minden helyszín sajátos élményekkel és tematikával gazdagította a műhelyeket.

A dunaszerdahelyi Ádor Utcai Speciális Alapiskolában színes, kísérletező alkotásokat készítettek a résztvevők; az Ekecsi–Apácaszakállasi Szociális Ellátóközpontban fonalgombolyítással és agyagformázással dolgoztak; a Pozsonyeperjesi Gyermekek és Felnőttek Szociális Otthonában akvarelleztek és textilmunkát végeztek, közösen karácsonyi díszeket készítve; a Légi Felnőtt Szociális Szolgáltatások Otthonában az emberi kapcsolatokat és közösségi érzést fejezték ki kreatív technikákkal; míg a dunaszerdahelyi Mentálisan Sérülteket Segítő Társulásnál monotípiákat és szimbolikus vizuális kifejezéseket hoztak létre az időjárás és hangulatok témájában.

A művek témái között megtalálhatók az emberi kapcsolatok, a közelség érzése, a hangulatok és színek megjelenítése, valamint a fantázia és az időjárás vizuális kifejezése. Az elkészült alkotások egyediek, őszinték, személyes történeteket hordoznak – és bizonyítják, hogy a művészet valódi hidat teremt az alkotók és a közösség között.

Nyitott kapukkal vár a kiállítás

A szervezők remélik, hogy minél többen ellátogatnak a kiállításra, ahol a műhelyek varázsa és a résztvevők tehetsége testközelből is megtapasztalható. A projekt folytatódik: a Csallóközi Népművelési Központ már most készül a következő kreatív találkozásokra, hogy tovább gazdagítsa a közös – emberi és művészi – élményeket.

Kiállítás időpontja és helyszíne:

2025. december 16., 10:00–15:00

OC MAX, Dunaszerdahely

Sajtóközlemény/Felvidék.ma