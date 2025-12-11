Jövőre is a közberuházások tarthatják életben az építőipart

Az építőipar a jövő évben várhatóan továbbra is profitál majd a jelenleg is futó, a helyreállítási alapból finanszírozott közberuházásokból, valamint az uniós pályázatokból induló új projektek fokozatos felfutásából – közölte Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője a Szlovák Statisztikai Hivatal frissen közzétett építőipari termelési adataira reagálva.

„A közszféra infrastrukturális beruházásainak krónikus problémái azonban vélhetően továbbra is tompítani fogják a közberuházások beindulásából eredő pozitív hatásokat, illetve nem kívánt volatilitást vihetnek az építkezésekbe. Ráadásul a helyreállítási terv projektjeinek lezárása már az év során fokozatosan gyengíteni kezdi az infrastrukturális fejlesztések lendületét, ahol így egyre gyakrabban láthatunk majd negatív növekedési adatokat” – fogalmazott.

Ezzel szemben a szektor nagyobb részét jelentő épületépítés – Koršňák szerint – jövőre is megtarthatja alapvetően növekedő pályáját.

„A lakáspiacon tapasztalt robusztus élénkülés fokozatosan átszivárgott az új lakóingatlanok építésébe is. A fiskális konszolidációs csomag negatív hatásai ellenére arra számítunk, hogy az új ingatlanok iránti viszonylag erős kereslet – az alacsonyabb kamatokkal megtámogatva – a következő évben is kitart”

– tette hozzá az UniCredit Bank elemzője.

A Szlovák Statisztikai Hivatal közlése szerint az építőipari termelés volumene 2025 októberében 818 millió eurót tett ki, ami 3,7 százalékos éves növekedést jelentett állandó áron számolva. A növekedés üteme jelentősen lassult az előző hónapokhoz képest; az aktuális adat az év harmadik legalacsonyabb értéke. Szezonálisan kiigazítva az építőipari termelés 2025 szeptemberéhez viszonyítva 3,6 százalékkal csökkent.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk