Pellegrini jogszerűen tagadta meg az Oroszország elleni szankciók eltörléséről szóló referendum kiírását

A szlovák Alkotmánybíróság csütörtökön elutasította azt az alkotmányjogi panaszt, amelyet a petíciós bizottság nyújtott be Peter Pellegrini államfő döntése ellen. A köztársasági elnök ugyanis korábban megtagadta annak a népszavazásnak a kiírását, amely az Oroszország elleni szankciók megszüntetéséről kérdezte volna a választópolgárokat. A referendumot a parlamenten kívüli Szlovák Megújhodási Mozgalom kezdeményezte.

A Köztársasági Elnöki Hivatal tájékoztatása szerint Pellegrini döntése az alkotmány által biztosított hatáskörben született. Az államfő részletesen megindokolta, miért utasította el a referendum kiírását. Indoklásában hangsúlyozta, a kérdés megfogalmazása alkotmányellenes volt. A hivatal közlése szerint:

„A referendum kiírásának elutasítása nem a közvetlen demokrácia eszköze iránti tisztelet hiányát jelentette, épp ellenkezőleg – az államfő ezzel is jelezte, hogy a népszavazási kérdések megfogalmazása kiemelt felelősséggel jár.”

Az Alkotmánybíróság rámutatott arra is, hogy a választási törvény világosan fogalmaz: a köztársasági elnöknek joga van megtagadni a referendum kiírását, ha annak feltételei nem teljesülnek. A testület hozzátette, ha az államfőnek kétségei vannak a népszavazásra bocsátott kérdés alkotmányosságát illetően, nem köteles az Alkotmánybírósághoz fordulni – ez csupán lehetőség. A köztársasági elnök maga is dönthet úgy, hogy saját mérlegelése alapján megtagadja a referendum kiírását.

A kezdeményezők által javasolt kérdés így hangzott:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Szlovák Köztársaság ne alkalmazzon olyan szankciókat az Orosz Föderációval szemben, amelyek ártanak a szlovák állampolgároknak, vállalkozóknak és cégeknek?”

A szervezők szerint a szankciók jelentős gazdasági károkat okoznak Szlovákiának, és a népszavazással szerettek volna nyomást gyakorolni a szlovák kormányra az uniós tárgyalások során.

Az Alkotmánybíróság döntésével az ügy lezártnak tekinthető: Pellegrini eljárása teljes mértékben megfelelt az alkotmányos kereteknek.

