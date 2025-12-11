Home Itt és Most Pellegrini jogszerűen tagadta meg az Oroszország elleni szankciók eltörléséről szóló referendum kiírását
Itt és Most

Pellegrini jogszerűen tagadta meg az Oroszország elleni szankciók eltörléséről szóló referendum kiírását

Döntött az Alkotmánybíróság

SZE
SZE
Fotó: TASR

A szlovák Alkotmánybíróság csütörtökön elutasította azt az alkotmányjogi panaszt, amelyet a petíciós bizottság nyújtott be Peter Pellegrini államfő döntése ellen. A köztársasági elnök ugyanis korábban megtagadta annak a népszavazásnak a kiírását, amely az Oroszország elleni szankciók megszüntetéséről kérdezte volna a választópolgárokat. A referendumot a parlamenten kívüli Szlovák Megújhodási Mozgalom kezdeményezte.

A Köztársasági Elnöki Hivatal tájékoztatása szerint Pellegrini döntése az alkotmány által biztosított hatáskörben született. Az államfő részletesen megindokolta, miért utasította el a referendum kiírását. Indoklásában hangsúlyozta,  a kérdés megfogalmazása alkotmányellenes volt. A hivatal közlése szerint:

„A referendum kiírásának elutasítása nem a közvetlen demokrácia eszköze iránti tisztelet hiányát jelentette, épp ellenkezőleg – az államfő ezzel is jelezte, hogy a népszavazási kérdések megfogalmazása kiemelt felelősséggel jár.”

Az Alkotmánybíróság rámutatott arra is, hogy a választási törvény világosan fogalmaz: a köztársasági elnöknek joga van megtagadni a referendum kiírását, ha annak feltételei nem teljesülnek. A testület hozzátette, ha az államfőnek kétségei vannak a népszavazásra bocsátott kérdés alkotmányosságát illetően, nem köteles az Alkotmánybírósághoz fordulni – ez csupán lehetőség. A köztársasági elnök maga is dönthet úgy, hogy saját mérlegelése alapján megtagadja a referendum kiírását.

A kezdeményezők által javasolt kérdés így hangzott:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Szlovák Köztársaság ne alkalmazzon olyan szankciókat az Orosz Föderációval szemben, amelyek ártanak a szlovák állampolgároknak, vállalkozóknak és cégeknek?”

A szervezők szerint a szankciók jelentős gazdasági károkat okoznak Szlovákiának, és a népszavazással szerettek volna nyomást gyakorolni a szlovák kormányra az uniós tárgyalások során.

Az Alkotmánybíróság döntésével az ügy lezártnak tekinthető: Pellegrini eljárása teljes mértékben megfelelt az alkotmányos kereteknek.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Jövőre is a közberuházások tarthatják életben az építőipart

A főügyész élesen bírálja a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését büntető...

A saját frakciója váltotta le Ján Ferenčákot –...

Börtönbüntetés járna a második világháború utáni rendezés megkérdőjelezéséért

Megújul a bősi vízerőmű, biomasszakazán épül, modernizálják a...

Közlekedési korlátozásokkal jár Erdélyi Géza emeritus püspök pénteki...

A Magyar Szövetség garanciákat kapott az oktatási tárcától,...

Második olvasatban, 12 órán át tárgyal a parlament...

A kisebb lopásoknál ismét bevezeti a kormány a...

Együttműködési memorandum készül az iskolahálózat optimalizációjáról

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma