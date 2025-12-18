Nacsa Lőrinc: a magyar kormány a Magyar Szövetség és Gubík László mögött áll

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár Facebook-bejegyzésben reagált az elmúlt napok felvidéki fejleményeire, hangsúlyozva: a magyar kormány továbbra is támogatásáról biztosítja a Magyar Szövetséget, annak elnökét, Gubík Lászlót, valamint a Szlovákiában élő magyar közösséget.

Az államtitkár kiemelte,

a kollektív bűnösség és a kollektív jogfosztás elfogadhatatlan emberi jogi szempontból, így a Beneš-dekrétumokat sem tartják elfogadhatónak.

Mint fogalmazott, a szlovák–magyar megbékélés hívei és kezdeményezői, amelyért az elmúlt években számos lépést tettek és eredményeket is elértek, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy feladnák álláspontjukat a vitás kérdésekben.

Nacsa Lőrinc megerősítette: a magyar kormány a Beneš-dekrétumok ügyében és más kérdésekben is a Magyar Szövetség és annak elnöke mellett áll.

Felvidék.ma