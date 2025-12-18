A legfőbb ügyész rendkívül jelentősnek tartja az Alkotmánybíróság döntését

Maroš Žilinka legfőbb ügyész szerint rendkívül jelentős az Alkotmánybíróságnak az a döntése, amely felfüggeszti a Bejelentővédelmi Hivatal (ÚOO) átalakításáról szóló törvényt, és befogadta a parlamenti képviselők csoportjának beadványát.

„Az Alkotmánybíróság döntése megakadályozza, hogy negatív és helyrehozhatatlan következményei legyenek az új jogszabálynak, egyúttal lehetővé teszi annak felülvizsgálatát, hogy a jogszabály nem alkotmányellenes-e, valamint nem ellentétes-e az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezménnyel” – közölte Žilinka.

A legfőbb ügyész fenntartásait fogalmazta meg Richard Raši (Hlas-SD) házelnöknek az ÚOO átalakítására irányuló javaslattal kapcsolatban.

Žilinka szerint nem volt indokolt a gyorsított eljárás,

valamint a belügyminisztérium, a javaslat beterjesztője figyelmen kívül hagyta az uniós jogot, és nem szokványos módot választott az új hivatal létrehozására, szűkítette a társadalomellenes cselekedeteket bejelentők védelmét, és nem tartotta tiszteletben a jogállamiság elveit. A Bejelentővédelmi Hivatalt január 1-jétől a Bűncselekmények Áldozatainak és a Társadalomellenes Tevékenységet Bejelentőknek Védelmet Nyújtó Hivatal váltaná, a javaslatot Peter Pellegrini köztársasági elnök vétója ellenére decemberben megszavazta a parlament.

TASR/Felvidék.ma