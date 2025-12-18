Home Itt és Most A legfőbb ügyész rendkívül jelentősnek tartja az Alkotmánybíróság döntését
Itt és Most

A legfőbb ügyész rendkívül jelentősnek tartja az Alkotmánybíróság döntését

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Maroš Žilinka (Fotó: TASR)

Maroš Žilinka legfőbb ügyész szerint rendkívül jelentős az Alkotmánybíróságnak az a döntése, amely felfüggeszti a Bejelentővédelmi Hivatal (ÚOO) átalakításáról szóló törvényt, és befogadta a parlamenti képviselők csoportjának beadványát.

„Az Alkotmánybíróság döntése megakadályozza, hogy negatív és helyrehozhatatlan következményei legyenek az új jogszabálynak, egyúttal lehetővé teszi annak felülvizsgálatát, hogy a jogszabály nem alkotmányellenes-e, valamint nem ellentétes-e az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezménnyel” – közölte Žilinka.

A legfőbb ügyész fenntartásait fogalmazta meg Richard Raši (Hlas-SD) házelnöknek az ÚOO átalakítására irányuló javaslattal kapcsolatban.

Žilinka szerint nem volt indokolt a gyorsított eljárás,

valamint a belügyminisztérium, a javaslat beterjesztője figyelmen kívül hagyta az uniós jogot, és nem szokványos módot választott az új hivatal létrehozására, szűkítette a társadalomellenes cselekedeteket bejelentők védelmét, és nem tartotta tiszteletben a jogállamiság elveit. A Bejelentővédelmi Hivatalt január 1-jétől a Bűncselekmények Áldozatainak és a Társadalomellenes Tevékenységet Bejelentőknek Védelmet Nyújtó Hivatal váltaná, a javaslatot Peter Pellegrini köztársasági elnök vétója ellenére decemberben megszavazta a parlament.

TASR/Felvidék.ma

 

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A magyar tanácstagok a Beneš-dekrétumokat érintő törvénymódosítás visszavonását...

Megsérült a szlovák kormánygép Brüsszelben

Nacsa Lőrinc: a magyar kormány a Magyar Szövetség...

Alkotmányellenes a nonprofit szervezetekről szóló törvénymódosítás

A demokrácia addig tart, amíg nincs magyar a...

Gubík László a tüntetésről, a politikai határvonalakról és...

Felfüggesztette az Alkotmánybíróság az ÚOO átalakításáról szóló törvényt

Az ártatlanság menete – fáklyás felvonulásra készülnek szombaton...

Távozott posztjáról a Szlovák Nemzeti Múzeum igazgatója

Fico nem támogatja Ukrajna segítését a befagyasztott orosz...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma