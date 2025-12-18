Alkotmányellenes a nonprofit szervezetekről szóló törvénymódosítás

Alkotmányellenes a nonprofit szervezetekről szóló törvény módosítása, és ellentétes az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezménnyel – döntött szerdai zárt ülésén az Alkotmánybíróság (ÚS). A módosítást az ellenzéki parlamenti képviselők egy csoportja, valamint Róbert Dobrovodský ombudsman támadta meg az Alkotmánybíróságon.

Az Alkotmánybíróság emellett megállapította, hogy az alapítványokról szóló törvénynek az információk nyilvánosságra hozatalára vonatkozó rendelkezése is alkotmányellenes.

A civil szervezetekről szóló törvény módosítása júniusban lépett hatályba.

Kötelezővé teszi a nonprofit szervezetek számára átláthatósági jelentés készítését, valamint kötelezően hozzáférhetővé kell tenniük a közpénzek felhasználásával kapcsolatos információkat.

Az Alkotmánybíróság májusban befogadta az ellenzéki képviselők beadványát, de a módosítás hatályának felfüggesztésére irányuló kérvényüket elutasította. Az ombudsman szerint a törvény egyes rendelkezései sértik a szabadságjogokat, megnehezítik a civilek részvételét a közéletben, aránytalan állami beavatkozást tesznek lehetővé, ami által „ügynöknek” minősíthetik a nonprofit szervezeteket.

Miloš Maďar bíró a határozat megállapításaira és indoklására vonatkozó eltérő álláspontot csatolt az Alkotmánybíróság határozatához, Ivan Fiačan bíró pedig az indokláshoz.

TASR/Felvidék.ma