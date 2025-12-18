Home Itt és Most Alkotmányellenes a nonprofit szervezetekről szóló törvénymódosítás
Itt és Most

Alkotmányellenes a nonprofit szervezetekről szóló törvénymódosítás

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Budova Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach. Košice, 3. júl 2024. Foto: SITA/Viktor Zamborský

Alkotmányellenes a nonprofit szervezetekről szóló törvény módosítása, és ellentétes az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezménnyel – döntött szerdai zárt ülésén az Alkotmánybíróság (ÚS). A módosítást az ellenzéki parlamenti képviselők egy csoportja, valamint Róbert Dobrovodský ombudsman támadta meg az Alkotmánybíróságon.

Az Alkotmánybíróság emellett megállapította, hogy az alapítványokról szóló törvénynek az információk nyilvánosságra hozatalára vonatkozó rendelkezése is alkotmányellenes.

A civil szervezetekről szóló törvény módosítása júniusban lépett hatályba.

Kötelezővé teszi a nonprofit szervezetek számára átláthatósági jelentés készítését, valamint kötelezően hozzáférhetővé kell tenniük a közpénzek felhasználásával kapcsolatos információkat.

Az Alkotmánybíróság májusban befogadta az ellenzéki képviselők beadványát, de a módosítás hatályának felfüggesztésére irányuló kérvényüket elutasította. Az ombudsman szerint a törvény egyes rendelkezései sértik a szabadságjogokat, megnehezítik a civilek részvételét a közéletben, aránytalan állami beavatkozást tesznek lehetővé, ami által „ügynöknek” minősíthetik a nonprofit szervezeteket.

Miloš Maďar bíró a határozat megállapításaira és indoklására vonatkozó eltérő álláspontot csatolt az Alkotmánybíróság határozatához, Ivan Fiačan bíró pedig az indokláshoz.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A magyar tanácstagok a Beneš-dekrétumokat érintő törvénymódosítás visszavonását...

Megsérült a szlovák kormánygép Brüsszelben

A legfőbb ügyész rendkívül jelentősnek tartja az Alkotmánybíróság...

Nacsa Lőrinc: a magyar kormány a Magyar Szövetség...

A demokrácia addig tart, amíg nincs magyar a...

Gubík László a tüntetésről, a politikai határvonalakról és...

Felfüggesztette az Alkotmánybíróság az ÚOO átalakításáról szóló törvényt

Az ártatlanság menete – fáklyás felvonulásra készülnek szombaton...

Távozott posztjáról a Szlovák Nemzeti Múzeum igazgatója

Fico nem támogatja Ukrajna segítését a befagyasztott orosz...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma