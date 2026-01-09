Nem csak embereknek érkezik segítség: adományok a kutya- és macskamenhelyekre

Pénteken megérkeztek a helyi kutya- és macskamenhelyekre azok az adományok, amelyek a karácsonyi jótékonysági káposztaleves-akció (kapustnica) során gyűltek össze. Az ünnepi kezdeményezés ismét bebizonyította: a közösségi összefogás nemcsak az emberek, hanem az állatok sorsát is képes jobbá tenni.

A felajánlásoknak köszönhetően a kutyamenhely számára 602,40 euró és 47 cseh korona, míg a macskák ellátására 487,35 euró gyűlt össze. Az adományokat Keszegh Béla polgármester személyesen juttatta el a menhelyekre, a gondozók kérésének megfelelően pedig további, a mindennapi ellátást segítő eszközökkel és kellékekkel is kiegészítette azokat.

Ezek az ajándékok nemcsak az állatok komfortérzetét javítják, hanem jelentős segítséget nyújtanak a menhelyeken dolgozók mindennapi, gyakran embert próbáló munkájához is. Az ott élő kutyák és macskák többsége elhagyott, bántalmazott vagy nehéz körülmények közül mentett állat, melyek számára a gondoskodás, a biztonság és az odafigyelés szó szerint új esélyt jelent.

A jótékonysági akció megszervezésében Tárnok Magda, Ruman Patrik és Molnár Marián képviselők működtek közre. Külön köszönet illeti az Ispotály utcai Idősek Otthona szakácsait, akik 250 adag káposztalevest készítettek a rendezvényre.

Az alapanyagokat nagylelkű szponzorok biztosították: a H+H Savanyító és a Hájas család összesen 45 kilogramm savanyú káposztát ajánlott fel, míg a további hozzávalókat a Kortina étterem biztosította.

Az állatmenhelyek támogatása túlmutat egy egyszeri adományon: azt az emberi magatartást erősíti, amely felelősséget vállal a kiszolgáltatott élőlényekért. Az állatokról való gondoskodás empátiára, odafigyelésre és közösségi felelősségvállalásra nevel – olyan értékekre, amelyek egy város egészét is erősebbé teszik.

Ezúton is köszönet illeti mindazokat, akik hozzájárultak a menhelyek munkájához, valamint a kutyák és macskák jobb életkörülményeihez.

SZE/Felvidék.ma