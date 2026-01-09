Home Itt és Most A Btk. módosítása miatt felfüggesztették a Norbert B. elleni eljárást
Itt és Most

A Btk. módosítása miatt felfüggesztették a Norbert B. elleni eljárást

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Pixabay.com

A Speciális Büntetőbíróság felfüggesztette a Norbert B. ellen vesztegetés miatt indított büntetőeljárást. A fejlemény a Büntető törvénykönyv módosításával, konkrétan a hatóságokkal együttműködő vádlottak tanúvallomásainak megváltozott elbírálásával függ össze – erősítette meg a TASR hírügynökségnek a vádlott ügyvédje, Marek Para.

Para kijelentette, nem értenek egyet a döntéssel, és kérni fogják, hogy folytatódjon a bírósági eljárás.

„Azt kérjük, hogy folytatódjon a tárgyalás, mert a vád teljesen szétesett, és indokolatlanná vált a gyanúsítás. Tehát folytatni akarjuk, és felmentő ítéletet várunk” – jelentette ki Para.

A vád szerint Norbert B. lefizette Marián Kučerkát, az egykori Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) nyomozóját, hogy segítsen Štefan Žiga vállalkozónak, aki ellen gazdasági bűncselekmény miatt zajlott eljárás. A pénzt Bernard Slobodník, a NAKA egyik volt vezetője adta át. Norbert B. tagadja a bűnösségét.

Štefan Žigát 2025 októberében korrupció miatt jogerősen 100 ezer euró pénzbírságra ítélték. A kenőpénz elfogadása miatt Kučerkát már szintén jogerősen elítélték, a büntetése nagyságával kapcsolatban azonban újraindult az eljárás. Norbert B. ellen a Marhapásztor és a Tisztítótűz ügyben is eljárás folyik.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

2026 őszén önkormányzati és megyei választás is lesz...

Kaliňák fontosnak tartja Grönland ügyében figyelemmel kísérni a...

A konszolidáció keretében hivatalok összevonására készülnek

Tovább csökkent a szlovák ipari termelés volumene

Nem nagymamák kertjei, hanem több száz hektár! –...

Az államfő fogadta Babišt, értékelte a kormányok közötti...

Fico bejelentette, hogy újabb szlovák–ukrán kormányülést terveznek

Nem félni, hanem kimondani – Duray Miklós öröksége...

A múlt nem lezárt ügy: kemény szavak Komáromban...

Ismét lesznek közös cseh és szlovák kormányülések

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma