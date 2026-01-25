A tömeges migráció beáramlás megállítása műszaki akadályrendszer nélkül nem képzelhető el

Az Európai Bizottság új migrációs és menekültügyi stratégiája a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint nem jelent stratégiaváltást, az inkább a júniusban hatályba lépő migrációs paktumot szolgáló intézkedéscsomag.

Bakondi György az M1 aktuális csatorna műsorában szombat délután elmondta, hogy bár az Európai Unió (EU) külső határain fokozni szeretnék a határellenőrzést, Magyarország ellen eljárás folyik, és napi bírságot szabnak ki rá, amiért őrzi a saját és az unió határait.

Hozzátette,

a bizottság azért találja ki ezeket az „újnak nevezett elgondolásokat”, mert reagálnia kellett arra, hogy szinte valamennyi tagállam szigorító intézkedéseket vezetett be nemzeti hatáskörben a migráció és a menekültügy terén.

Kiemelte, a szervezet a szolidaritás jelszavával szeretné kvóták szerint elosztani a bevándorlókat a tagállamok között, és azokból az országokból, ahová „túl sok migránst engedtek be”, olyan államokba küldik őket, ahol nincsenek, vagy kisebb számban vannak. Szerinte a szolidaritás elnevezés mögött a háttérben ott van a kettős mérce és a politikai nyomásgyakorlás is, „Magyarország pedig különösen célpont a közeledő választások miatt”.

Bakondi György hangsúlyozta, amíg Magyarországot büntetik miatta, addig európai uniós forrásokból épült kerítés többek között a görög-török, a bulgár-török, a lett-litván és Lengyelország határán, de műszaki akadályrendszer található a spanyol-marokkói határon és a francia-brit alagútbejáratnál is. Szakmailag teljesen világosnak nevezte, hogy egy tömeges beáramlás megállítása műszaki akadályrendszer nélkül nem képzelhető el.

A főtanácsadó kiemelte, korábban elítélték a magyar határon létrehozott akadályrendszert, és úgy gondolták, az nem vág egybe az EU migrációval kapcsolatban követett politikai céljaival. Szerinte a nemzetállami változások iránti lakossági igény vezetett el oda, hogy már az európai uniós vezetők is hangsúlyozzák a külső határok védelmének fontosságát.

Hozzátette, ezzel együtt az illegális migráció láthatóan tartósan velünk marad, és bár tapasztalható hullámzás az irányokban és az azokon belüli megoldásokban, ebben leggyakrabban az embercsempészek döntenek.

Bakondi György kétségtelen ténynek nevezte az, hogy egyre nagyobb számban érkeznek illegális bevándorlók, megjegyezve, „Afrika még csak épp elkezdett megindulni európai úticéllal”.

A főtanácsadó hangsúlyozta, ha nem védekezünk, az olyan irreverzibilis folyamatot indít el Európában gazdasági, szociális, politikai, de mindenekelőtt biztonsági szempontból, amelynek a végét talán nem is látjuk.

Emlékeztetett arra, hogy 2015-ben a kormány a megkérdezett magyarok válasza alapján kialakította azt a migrációs politikát, „amely napjainkig a biztonság letéteményese”.

MTI/Felvidék.ma