Home Kitekintő 30 perces lesz a határellenőrzés a Budapest-Belgrád vasútvonalon
Kitekintő

30 perces lesz a határellenőrzés a Budapest-Belgrád vasútvonalon

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Euronews)

A szerb és a magyar fél közös útlevél- és vámellenőrzést végez a február végén vagy március elején elinduló Budapest-Belgrád vasútvonal járatain, az ellenőrzés a tervek szerint 30 percig tart majd – közölte a szerbiai belügyminisztérium.

A tájékoztatás szerint a határellenőrzés végzésének módját a szerb és a magyar kormány közötti közúti, vasúti és vízi forgalomban végzett határellenőrzésről szóló megállapodás szabályozza, amely alapján a felek megállapodhatnak abban, hogy az ellenőrzést közös átkelőn végzik.

Ennek értelmében személyforgalom esetén a határellenőrzést Magyarország területén, a kelebiai vasútállomáson végzik, míg a tehervonatok vizsgálata Szerbiában, a Szabadka-Kelebia vasúti határátkelőn történik.

A szerb vasúttársaság megbízott igazgatója korábban közölte hogy a szerb és a magyar főváros közötti vasútvonalat a várakozások szerint február 20. és március 15. között helyezik forgalomba. Ljubisa Pejicic azt is közölte, hogy a vonalon naponta nyolc járat közlekedik majd, és ezek közül kettő Bécsig folytatja az útját.

A Budapest-Belgrád vasútvonal Újvidék és Belgrád közötti szakaszát 2022 márciusában adták át, míg a teljes szerbiai szakasz tavaly október óta használható.

Belgrádból a 184 kilométerre fekvő Szabadkára 70 perc alatt lehet eljutni, míg a tervek szerint a vasútvonal teljes elkészülte után a szerb és a magyar főváros közötti menetidő nem lesz több 2 óra 45 percnél.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A tömeges migráció beáramlás megállítása műszaki akadályrendszer nélkül...

Orbán Viktor: Európa már háborúban van

Orbán Viktor: az ukránok beindultak, fenyegetőznek és nyíltan...

Szili Katalin: a vajdasági magyarság kulturális autonómiája példaértékű

„A magyarok pénzét nem Ukrajnára, hanem a magyar...

Az USA véglegesítette kilépését az Egészségügyi Világszervezetből

Indul a magyar iskolaválasztási-kampány

Orbán Viktor: előbb-utóbb lesz békecsúcs Budapesten

Európai ügy lett a Beneš-dekrétumokból: felgyorsultak a földelkobzások...

Meghirdették a Kárpát-medencei tájházakat támogató Kós Károly Program...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma