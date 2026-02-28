Az EU rendkívüli aggodalmát fejezte ki az iráni fejlemények miatt

Rendkívül aggasztónak nevezte az iráni fejleményeket közös közleményben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke, miután Izrael és az Egyesült Államok légitámadást intézett Irán ellen.

Az Európai Bizottság és az Európai Tanács vezetője a közleményben felszólította az összes érintett felet, hogy tanúsítsanak maximális önmérsékletet, védjék meg a civileket, és teljes mértékben tartsák tiszteletben a nemzetközi jogot.

Leszögezték: megerősítik elkötelezettségüket a regionális biztonság és stabilitás megőrzése mellett.

„A nukleáris biztonság szavatolása és minden olyan intézkedés megelőzése, amely tovább fokozhatja a feszültséget vagy alááshatja a globális nonproliferációs rendszert, létfontosságú”

– fogalmaztak az uniós intézményi vezetők, majd hozzátették: továbbra is szoros kapcsolatban állnak a régióbeli partnerekkel.

Emlékeztettek: az Európai Unió széles körű szankciókat fogadott el Irán „gyilkos rezsimje” és az iráni Forradalmi Gárda cselekedeteire válaszul, valamint következetesen támogatta a nukleáris és ballisztikus programok tárgyalásos megoldására irányuló diplomáciai erőfeszítéseket.

„A tagállamokkal szorosan együttműködve minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy a régióban élő uniós polgárok teljes mértékben számíthassanak támogatásunkra”

– tette hozzá a közös közleményben az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke.

Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a közösségi oldalon közzétett üzenetében azt írta: veszélyeket hordoznak magukban Irán katonai programjai és a legutóbbi közel-keleti fejlemények.

Bejelentette, hogy a térségből kimenekítik azokat az uniós alkalmazottakat, akiknek tevékenysége nem létfontosságú. Az EU konzuli hálózata teljes mértékben elkötelezett az uniós polgárok távozásának elősegítése iránt – tette hozzá.

„A legutóbbi közel-keleti fejlemények veszélyesek. Az iráni rendszer ezreket ölt meg. Ballisztikusrakéta- és atomprogramja a terrorista szervezetek támogatásával együtt komoly veszélyt jelent a globális biztonságra”

– írta a közösségi hálón Kaja Kallas.

Kijelentette: a civilek védelmének és a nemzetközi humanitárius jog betartásának elsődlegesnek kell lennie, majd közölte: az Aspides nevű haditengerészeti uniós misszió továbbra is fokozott készültségben van a Vörös-tengeren, és készen áll arra, hogy segítsen nyitva tartani a tengeri folyosót.

Az Európai Unió egyeztet az arab partnerekkel a diplomáciai eszközök minél teljesebb alkalmazása érdekében – hangsúlyozta Kallas, majd közölte, hogy tárgyalt Gideon Szaár izraeli külügyminiszterrel is, és az európai uniós konzuli hálózat részt vesz az uniós állampolgárok elutazásának megkönnyítésében.

Roberta Metsola, az Európai Parlament (EP) elnöke üzenetében azt írta, az

EP már régóta arra ösztönzi az „iráni rezsimet”, hogy számolja fel az elnyomás állami eszközeit, vessen véget a terror elkövetőinek nyújtott támogatásának, hagyjon fel nukleáris terveivel, és tegye végre lehetővé népe számára, hogy szabadon dönthessen a sorsáról.

Az Iránban kibontakozó események nem vezethetnek olyan eszkalációs spirálhoz, mely veszélyeztetheti a Közel-Keletet vagy Európát – jelentette ki. Ezzel kapcsolatban Metsola hangsúlyozta: az „iráni rezsim” szombat reggel elkövetett támadásai a GCC-országok – Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein, Katar, az Egyesült Arab Emírségek és Omán – ellen megbocsáthatatlanok és indokolatlanok. Az „iráni rezsimnek” tartózkodnia kell a Perzsa-öböl menti államok, valamint Izrael, illetve az európai vagy amerikai állampolgárok további célba vételétől – húzta alá.

„Szoros kapcsolatot tartunk fenn a régiós partnerekkel, hogy olyan lehetőségeket találjunk, amelyek megvédik az ártatlan életeket, a nemzetközi jogot és a regionális stabilitást”

– tette hozzá bejegyzésében az EP elnöke.

MTI/Felvidék.ma