Berlin, Párizs és London készen áll „védelmi intézkedésekre”

Fotó: TASR

Közös közleményben jelezte Németország, Franciaország és Nagy-Britannia vezetője vasárnap este, hogy készen állnak „arányos és szükséges védekező intézkedések” megtételére az iráni válaszcsapásokkal szemben annak érdekében, hogy „a forrásnál megsemmisítsék” Teherán katonai képességeit.

„Intézkedéseket fogunk hozni érdekeink és szövetségeseink védelme érdekében a térségben”, potenciálisan megakadályozva az Iszlám Köztársaságot rakéták és drónok indításában – figyelmeztetett a három európai ország egy közös nyilatkozatban.

A szombaton kezdődött amerikai és izraeli offenzívára válaszul Irán több szomszédos országra, mindenekelőtt azokra, ahol amerikai támaszpontok találhatók, valamint Izraelre is támadásokat mért.

Az európai vezetők nyilatkozatukban „megdöbbentőnek” nevezik ezeket az „aránytalan” támadásokat, amelyek olyan közel-keleti országokat is érintenek, amelyek nem vettek részt az Irán elleni katonai műveletben.

A támadások „a közeli szövetségeseinket célozták, és veszélyeztetik katonáinkat és civil állampolgárainkat az egész régióban” – tette hozzá a közlemény.

Berlin, Párizs és London megállapodott, hogy készek együtt dolgozni ezeken a védelmi intézkedéseken az Egyesült Államokkal és szövetségeseikkel a régióban.

Az Egyesült Államok és Izrael is beszámolt áldozatokról, amelyeket az Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető halálát okozó hadműveletet követő iráni válaszcsapások követeltek.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter vasárnap az amerikai ABC televízióban azt közölte, hogy Irán számára „nincs semmilyen határa” a védekezés jogának.

„Amit az Egyesült Államok tett, az agresszió. Amit mi teszünk, az védekezés. Ez nagyon más” – mondta az iráni kormánytag.

MTI/Felvidék.ma

