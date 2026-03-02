A belügyminisztérium legalább háromszor küld kimenekítő repülőgépet a héten a Közel-Keletre

A szlovák belügyminisztérium legalább háromszor küld kimenekítő repülőgépet a héten a Közel-Keletre, kétszer a jordániai Ammanba, egyszer az ománi Maszkatba – közölte a közösségi médiában Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter.

„Holnap, március 3-án 8.10-kor indul az első gép Pozsonyból Ammanba. 15 órakor lesz a tervezett visszaindulás a Queen Alia International Airportról” – mondta a miniszter.

Szerdán, március 4-én ismét Ammanba repül a kormánygép, csütörtökön, március 5-én pedig Maszkatba.

„Állandó készültségben van a minisztérium Légügyi Hivatala és kész azonnal reagálni, ha a helyzet megkövetelné”

– tette hozzá Šutaj Eštok.

Az Egyesült Államok és Izrael szombaton, február 28-án intézett támadást iráni katonai és stratégiai célpontok ellen.

Irán válaszul rakéta- és dróntámadásokat indított Izrael és a közel-keleti amerikai támaszpontok ellen. Emiatt rengeteg járatot kellett törölni a térségben és több helyen teljesen szünetel a légi közlekedés.

TASR/Felvidék.ma