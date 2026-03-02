Home Itt és Most A belügyminisztérium legalább háromszor küld kimenekítő repülőgépet a héten a Közel-Keletre
Itt és Most

A belügyminisztérium legalább háromszor küld kimenekítő repülőgépet a héten a Közel-Keletre

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Matúš Šutaj Eštok (Fotó: TASR)

A szlovák belügyminisztérium legalább háromszor küld kimenekítő repülőgépet a héten a Közel-Keletre, kétszer a jordániai Ammanba, egyszer az ománi Maszkatba – közölte a közösségi médiában Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter.

„Holnap, március 3-án 8.10-kor indul az első gép Pozsonyból Ammanba. 15 órakor lesz a tervezett visszaindulás a Queen Alia International Airportról” – mondta a miniszter.

Szerdán, március 4-én ismét Ammanba repül a kormánygép, csütörtökön, március 5-én pedig Maszkatba.

„Állandó készültségben van a minisztérium Légügyi Hivatala és kész azonnal reagálni, ha a helyzet megkövetelné”

– tette hozzá Šutaj Eštok.

Az Egyesült Államok és Izrael szombaton, február 28-án intézett támadást iráni katonai és stratégiai célpontok ellen.

Irán válaszul rakéta- és dróntámadásokat indított Izrael és a közel-keleti amerikai támaszpontok ellen. Emiatt rengeteg járatot kellett törölni a térségben és több helyen teljesen szünetel a légi közlekedés.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Fico az EB elnökével akar tárgyalni a Barátság...

Kedden talán megnyitják a Barátság kőolajvezetéket

Kihelyezett irodát nyit a galántai Samsungban a munkaügyi...

Zelenszkij március 6-ai vagy 9-ei ukrajnai utat javasolt...

Gubík: nincs többé eltartott kisujj, bele kell állni...

Stabilizációs juttatást kapnak az ápolók

Szakértői csoport felállítását kéri a kormányfő a kőolajvezeték...

„Nem jöttem nagy reményekkel, de meggyőzött, elnök úr”

Bezárják a galántai Samsung gyárat

A mesterséges intelligencia új korszakot nyit a kisebbségi...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma