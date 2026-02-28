Kaposkelecsényben tartotta alakuló konferenciáját a Magyar Szövetség Nagymihályi Járási Szervezete

Február 26-án, csütörtökön a Kaposkelecsényi Községi Hivatal dísztermében tartotta meg alakuló járási konferenciáját a Magyar Szövetség Nagymihályi Járási Szervezete. A többórás tanácskozáson a térség küldöttei és közéleti szereplői értékelték az elmúlt időszak munkáját, valamint megválasztották a járási szervezet vezetését és az országos testületek küldötteit.

A konferencián részt vett Gubík László, a párt országos elnöke is, aki politikai helyzetértékeléssel nyitotta meg a tanácskozást. Az elnök ugyanakkor nem csupán előadóként volt jelen: aktívan bekapcsolódott a résztvevők közötti beszélgetésekbe is, hozzájárulva a konferencia nyitott és közvetlen légköréhez.

A járásban zajló munkáról Varga Tibor számolt be, aki áttekintette a térség szervezeti életének fontosabb történéseit. A régiós szintű tevékenységről Óváry Tamás régiós menedzser adott tájékoztatást, beszámolójában külön hangsúlyozva az önkéntes hálózat szerepét és jelentőségét a közösségi és szervezeti munka megerősítésében.

A konferencia egyik legfontosabb napirendi pontjaként megválasztották a járási szervezet vezetőjét: a küldöttek egyhangú döntéssel Varga Tibort, Kaposkelecsény polgármesterét bízták meg a Nagymihályi járás elnöki tisztségének betöltésével.

A résztvevők ezt követően megválasztották az országos konferencia és az országos tanács küldötteit, valamint a nyolctagú járási elnökséget is. A testület tagjai: Hajdók Vince, Óváry Tamás, Nagy Zsuzsanna, Varga Péter, Vaszily Péter, Kiss Kolos, Kovács András és Gálya László.

A mintegy háromórás konferenciát baráti hangulat és konstruktív párbeszéd jellemezte. A résztvevők a tanácskozás végén egy kokárdát és egy fekete szalagot is hazavihettek magukkal.

A kokárda a március 15-i megemlékezésekhez kapcsolódik, míg a fekete szalag a február 27-i emléknapra utal. Ezen a napon emlékeztünk arra, hogy 1946-ban Budapesten aláírták a magyar–csehszlovák lakosságcsere-egyezményt, amely a felvidéki magyarság történetének egyik fájdalmas fejezetéhez kötődik.

Felvidék.ma