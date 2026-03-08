„Esterházy János élete az európai keresztény értékek melletti kiállás példája“

„Március 8-án gróf Esterházy János mártírhalálának 69. évfordulóján találkozunk. Jó okunk van évről évre megtenni ezt, hiszen éppen Esterházy Jánostól tudjuk, idézem: csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait, és amelynek mindig szeme előtt lebeg, azok példát adó munkássága”

– mondta.

A miniszter köszönetet mondott a Rákóczi Szövetségnek, hogy újra és újra emlékeztet gróf Esterházy Jánosra. Hangsúlyozta: egy kitüntetést nemcsak a névadó minősít, hanem a kitüntetettek is. Idén újra két, a magyar nemzet szolgálatában érdemeket szerzett személyiség veheti át az Esterházy János-díjat.

Az idén Esterházy-díjban részesült Fónagy János politikus, gazdasági és közlekedési szakember, valamint Orosch János nagyszombati római katolikus érsek.

Esterházy-díjban részesült Orosch János nagyszombati római katolikus érsek mindazért, amit Esterházy János kultuszáért, valamint a szlovákiai magyar katolikusok és a kereszténység szolgálatáért tett és tesz. A díjazottat Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke méltatta.

Esterházy-díjban részesült Dr. Fónagy János politikus, gazdasági és közlekedési szakember közéleti és szakmai teljesítményéért, a Rákóczi Szövetség ügyének elkötelezett támogatásáért, valamint mindazért, amit a magyarországi zsidó közösségek képviseletéért tett és tesz. A díjazottat Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, illetve Szabó György, a MAZSÖK elnöke méltatta.

A Rákóczi Szövetség 1991 óta minden év márciusában Esterházy János életművére emlékezik, és Esterházy-díjat adományoz olyan személyiségeknek vagy intézményeknek, akik, illetve amelyek az ő szellemében kimagasló tevékenységet fejtettek ki.

MTI/Felvidék.ma